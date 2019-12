Mann siktet for drap etter påkjørsel ved skole utenfor London

Politiet har siktet en 51 år gammel mann for drap og seks drapsforsøk etter en påkjørsel hvor en 12 år gammel gutt døde i byen Loughton i Essex mandag.

Påkjørselen skjedde utenfor en skole i byen Loughton ved 14.30-tiden norsk tid mandag. En 12 år gammel gutt døde av skadene han ble påført da bilen kjørte rett på flere fotgjengere. En 16 år gammel jente, to gutter på 15 og en 13-årig gutt, samt en 53 år gammel kvinne, ble skadd av bilen som stakk av etter påkjørselen. Bilen ble etterlyst av politiet.

Ved 22.45-tiden norsk tid ble en 51 år gammel mann fra Loughton pågrepet, opplyste politiet på Facebook mandag kveld.

– Han pågrepet på mistanke for drap, seks tilfeller av drapsforsøk, ett tilfelle av uaktsomt drap ved farlig kjøring og ved seks tilfeller å ha forårsaket alvorlig skade ved farlig kjøring. Han er videre mistenkt for å ha unnlatt å stanse ved ulykkesstedet og for å ha kjørt uten forsikring, opplyser politiets etterforskningsleder Tracey Harman i en pressemelding fra politiet i Essex.

Han ber beboere og medier ikke spekulere på hva som kan være årsaken til hendelsen.

– Vi ber vitner som kan ha informasjon om hendelsen, om å melde seg, sier Harman i uttalelsen.

