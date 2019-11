Mann siktet for drap på sin 15 år gamle sønn i Toten

Dette sier politiet under en pressekonferanse etter drapet på Toten.

Politiet sier at den siktede faren har forklart seg om voldshendelsen på Toten i oktober, som førte til at hans sønn døde 4. november. Dagen etter, ble han siktet for drap.

Tekniske undersøkelser og avhør av vitner har bekreftet denne historien, og politiet tror derfor at han snakker sant.

Politiet opplyser at etterforskningen går mot slutten, og at det ikke fremkommer noen ting som tyder på at siktede ikke har fortalt sannheten.

Holder tilbake detaljer

- Vi understreker at de detaljer som vi holder tilbake på dette tidspunktet, er av hensyn til de pårørende, som vi mener skal slippe en ekstrabelastning som det vil være at visse detaljer rundt det grusomme som har skjedd skal spres i media, mens de har mer enn nok med å takle den hverdagen som kommer, sier etterforskningsleder John Eivind Melbye under pressekonferansen tirsdag.

- Vi ønsker ikke å si noe om motiv for drapet, selv om siktede har forklart det for politiet, sa han under pressekonferansen, som du kan se opptak av på Oppland Arbeiderblad her.

Seksuelle overgrep og frihetsberøvelse

Den 15 år gamle gutten ble funnet livløs i en bolig på Toten i Oppland om morgenen 9. oktober. Politiet hadde da mottatt melding om voldshendelsen.

Faren, som er i 40-årene, erkjente drapsforsøk på sønnen. Han har forklart seg detaljert i flere avhør og samarbeidet med politiet.

I tillegg til drap, er han også siktet for seksuell omgang med sin egen sønn, før han ble 14 år, samt frihetsberøvelse av guttens mor.