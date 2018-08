Mann siktet for sovevoldtekt i Oslo

Enn 37 år gammel mann er siktet for sovevoldtekt av sin venninne. Kvinnen visste ikke om voldtekten før politiet viste henne en video av overgrepet.

37-åringen har vært etterlyst av politiet siden i februar og ble i juni siktet for fire forsøk på overfallsvoldtekter begått mot kvinner i Oslo.

Nå har han ytterligere to siktelser mot seg, skriver VG. Nok et overfall, i tillegg til voldtekt av sin sovende venninne. Sistnevnte ble avdekket da politiet fant en video av overgrepet på 37-åringens beslaglagte datamaskin.

– Kvinnen anser det som et grovt tillitsbrudd, opplyser hennes bistandsadvokat Hege Salomon til avisa.

Mannen har erkjent voldtekten som skjedde en gang mellom 2013 og 2014.

Kvalt til hun besvimte

Politiet har også siktet ham for å ha kvelt en kvinne til hun besvimte på et offentlig sted i mai 2017, nesten ett år før de fire andre tilfellene han allerede er siktet for.

I de fire sakene skal mannen ha fulgt etter unge kvinner i 20-årene på vei hjem i Oslo sentrum i området ved Grünerløkka. Da kvinnene forsøkte å låse seg inn, ble de overfalt bakfra.

– Dette har vært unge kvinner på vei hjem som har blitt overfalt og følt stor utrygghet, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby under en pressekonferanse i juni.

Tidligere voldtektsdømt

Mannen erkjenner i avhør å stå bak de fire voldtektsforsøkene, men nekter for å ha stått bak det siste overfallet han er siktet for.

Han er ifølge VG straffedømt flere ganger tidligere. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for en sovevoldtekt og har vært dømt for vold mot kvinner både før og etter.

Siktede er varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

(©NTB)

Mest sett siste uken