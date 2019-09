Mann skadd etter motocrossulykke

En person er tatt med i luftambulanse etter en ulykke på en motocrossbane i Trøndelag.

Politiet melder på Twitter om en motocrossulykke på en bane på Oppdal i Trøndelag lørdag.

– Vi fikk melding om at føreren var bevisstløs, men da nødetatene kom til stedet, var han ved bevissthet, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ulykken skal ha skjedd under et motocrosstevne i motorsportsenteret fem kilometer nord for Oppdal sentrum, ifølge lokalavisa Opp.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.29.