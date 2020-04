Mann skadd i sykkelulykke på sti i Oslo

En mann er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Maridalen nord i Oslo.

Politiet i Oslo meldte om ulykken på Twitter rundt klokka 14 lørdag formiddag.

– Vi og ambulanse fremme hos den skadde. Ulykken har skjedd på en sti i et ulendt terreng cirka 300 meter vest for Maridalen skole. Personen er alvorlig skadd, skriver politiet, som også opplyser at den skadde var ute på sykkeltur.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt forteller til NTB at det var to personer som var ute og syklet på noen stier i skogen.

– Den ene hadde ramlet av sykkelen og skadd seg. Det er muligens en pulsåreblødning. Vi brukte litt tid å få ham ut av terrenget. Han er alvorlig skadd, men ikke kritisk skadd, sier Stokkli.

Han vet ikke hva mannen kuttet seg på.

