Mann skal ha ranet en 7-Eleven kiosk i Oslo

Politiet er på stedet etter flere meldinger om et slagsmål inne på en kiosk på Youngstorget i Oslo.

Oslo politidistrikt mottok svært mange meldinger angående slagsmål inne på eller ved en 7-Eleven kiosk på Youngstorget i Oslo, det melder Oslopolitiet på Twitter.

Ved politiets ankomst tok en mann seg inn i en politibil, og skal ha vært helt krakilsk. Politiet har kontroll på mannen, og ingen skal være skadet.

Kort tid senere oppdaterer Oslo politidistrikt med at det virker som om mannen hadde ranet kiosken før han løp ut av butikken med kassaapparatet.

ROT: Det var flere ting som var revet på bakken inne på kiosken. Foto: Hanna Reppen Kvikstad (Mediehuset Nettavisen)

Deretter skal mannen av foreløpig ukjent årsak tatt seg inn i hundepatruljens bil før han ble pågrepet.

- De innledende meldingene gikk ut på at det var flere personer som slåss på 7-Eleven, og at det var såkalt kaos der. Vi var på stedet ganske kjapt, og da kom det en mann som akkurat hadde stukket fra stedet med et kassaapparat. Mannen tok seg inn i bilen til hundepatruljen, og var svært utagerende, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Nettavisen.

TATT SEG INN I BILEN: Operasjonsleder Rune Hekkelstrand (avbildet) opplyser at mannen skal ha tatt seg inn i hundepatruljens bil og var svært utagerende. Foto: Politiet

Han opplyser at politiet fikk kontroll på mannen etter mye om men på utsiden av politibilen.

- Nå jobber vi med å avklare nøyaktig hva som har skjedd. Mannen har tatt med seg et kassaapparat fra kiosken, og det er jo betegnet som et ran, sier Hekkelstrand.

Politiet avhører nå vitner på stedet for å avklare hva som har skjedd.