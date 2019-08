Mann skutt og drept etter politiaksjon i Oppland

Det ble løsnet skudd under politiaksjonen på Jar mandag. En mann i 60-årene omkom.

Politiet opplyste klokken 19:45 mandag kveld at politiaksjonen på Jaren i Gran kommune i Oppland var over. Den skal ha blitt avsluttet like før klokken 19. Under en pressekonferanse mandag kveld opplyser politiet at det ble løsnet skudd under aksjonen og at en person er bekreftet omkommet.

Den avdøde er en mann fra området i 60-årene. Han er kjent av politiet fra, opplyser politiet under pressekonferansen.

En politimann fikk lettere skader etter å ha blitt slått i hodet med en machete.

Truet med stikkvåpen

Politiet skal ha oppsøkt mannen klokken 10.24. Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt opplyste til NTB litt over klokken 11 mandag formiddag at politiet ble truet med stikkvåpen.

Det skjedde da de skulle ta kontakt med en mann i 60-årene som er bosatt i Movegen på Jaren i Oppland, i forbindelse med at de bisto helse.

– I det vi skal ta kontakt med ham, truer han med et stikkvåpen. Vi trekker oss tilbake, får kontroll på huset og har fortløpende forsøk med å komme i kontakt med mannen, sa Teigen.

En mann i 60-årene ble skutt og drept under en politiaksjon på Jaren i Oppland mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Angrep med motorsag

Lensmann Geir Hermansen forteller at det var en patrulje på to personer som først reiste til stedet.

– De kommer frem til døra og banker på og det skjer etter hvert en konfrontasjon der mannen trekker frem en machete og hugger mot politiet, sier han.

Politiet jobbet i flere timer på stedet, og forsøkte å komme i kontakt med mannen, ifølge avisa Hadeland. Huset ble isolert og veien har vært stengt.

– Vi forsøker å ringe inn til mannen men får ingen svar, vi forsøker å anrope, men får ingen svar. Etter hvert tar vi oss frem til døra og det er først når vi tar tak i døra eller gjør forsøk på å entre huset at vi får kontakt, sier Hermansen.

Lensmann Geir Hermansen fra Gran på åstedet tidligere på dagen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter hvert skal det ha blitt sprayet med etsende veske og det blir også brukt en motorsag mot politiet, forteller de under pressekonferansen. Under en konfrontasjon med mannen skal de ha tatt i bruk elektrosjokkvåpen.

– Det har ingen effekt og han går til angrep på en politimann med motorsag. Det ender med at mannen blir skutt, forteller Hermansen.

Det er foreløpig uklart om det ble avfyrt varselskudd. Saken er under etterforskning hos spesialenheten og de involverte politibetjentene vil bli rutinemessig avhørt.