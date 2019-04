Mann slått bevisstløs i Oslo

Politiet ønsker opplysninger om tre menn med afrikansk bakgrunn som løp fra stedet.

En mann har blitt slått bevisstløs i Oslo, det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Mannen har kommet til bevissthet igjen, men blør fra hodet.

Like etter klokken 22.00 opplyser politiet på Twitter at de trolig har pågrepet to av de tre gjerningsmennene. En av de to pågrepne var i besittelse av en kniv.

