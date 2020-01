Mann stanset for ruskjøring to ganger

En mann i Mo i Rana ble stanset av politiet to ganger lørdag kveld, før han omsider ble pågrepet og tatt inn til arresten.

Klokken 20.12 opplyste politiet i Nordland om at de hadde stanset en bil, der en mannlig sjåfør i 40-årene viste seg å være synlig beruset. De opplyste da om at sak ble opprettet. Mannen ble stoppet etter tips fra publikum.

Omtrent tre timer senere meldte politiet at de stanset samme sjåfør på nytt. Den siktede mannen hadde da dratt hjem i mellomtiden og hentet et ekstrasett med nøkler, for så å hente den parkerte bilen. Mannen er nå pågrepet og tatt inn til arresten, mens bilen er tatt i beslag.