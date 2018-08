Mann sydde igjen munnen etter ti år på asylmottak

Reza Mohammadi (43) sultestreiker fordi han har bodd på asylmottak i åresvis.

Det er NRK som skriver om den misfornøyde asylsøkeren som flyktet fra Iran i 2008, og søkte politisk asyl. Han har siden den gang sittet på asylmottak i Norge og han har nå gått til det drastiske skrittet og sydd igjen munnen.

– Jeg er asylsøker, og har sultestreiket på Nome mottak i Ulefoss fra 22. juli. Jeg vil snakke med dere, vær så snill, står det i e-posten Reza Mohammadi sendte til flere medier onsdag formiddag, ifølge NRK.

Han ønsker ikke å utdype overfor NRK hvorfor han flyktet fra Iran, men han skal ha vært på kanten med regimet og fryktet for livet sitt.

Mohammadi forteller at han ikke orker å bo på asylmottak lenger, og at det er som «et helvete». Han legger også til at han ikke har sett familien sin på snart 11 år.

Daglig leder ved Nome statlige mottak på Ulefoss, Anne Stokken, sier til NRK at de gjør alt de kan for å hjelpe asylsøkeren som har sultestreiket i en måned.

– Vi synes det er veldig trist at en person går til så drastiske tiltak. Vi prøver å ivareta han så godt vi kan i denne situasjonen, for vi er redde for at det kan skade helsen hans. Det er også en belastning for andre beboere og ansatte, sier daglig leder Anne Stokken.

Hun sier også at det virker som om asylsøkeren er fast bestemt på å fortsette med sultestreiken. Han har ikke ønsket legekonsultasjon siden siste legekonsultasjon 25. juli.

