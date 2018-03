Mann tatt av snøskred i Tromsdalen

En mann ble tatt av et snøskred i Tromsdalen onsdag ettermiddag. Mannen meldte selv fra om skredet.

– En person ringte selv inn og meldte at han var tatt av et skred ovenfor Solligården. Innringer fortalte at han befant seg nede i skogbunnen og at han er skadd i armene. Han oppga sin egen posisjon og vi fikk lokalisert ham ganske greit, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til NTB.

Mannen varslet politiet like før klokken 14. Mannen hadde med seg to hunder, og den ene av dem er foreløpig ikke gjort rede for.

– Vi fikk rimelig raskt et ambulansehelikopter til stedet for å gjøre vurderinger fra luften. Politiet kom også til stedet, og vi har tilkalt mannskaper fra Røde Kors for å ha et alternativ dersom det ikke skulle gå og få løftet ham ut med helikopter, sier Munkvold.

Litt før klokken 14.30 var en redningsmann fra ambulansehelikopteret nede hos mannen. Planen var da å løfte ham opp og ut av området med helikopter.

– Heldigvis skal ingen andre ha blitt tatt av skredet. Vi håper vi finner den andre hunden, sier operasjonslederen.

Det er tett snø med snøbyger og dårlig sikt i området.

