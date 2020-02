Mann tiltalt for å ha filmet leietakere i flere år

I seks år drev uteleieren skjult overvåking av leieboernes bad og soverom i en leilighet i Oslo. Nå må han møte i retten, tiltalt for seksuelt krenkende atferd.

Ifølge tiltalene skal mannen i 60-årene fra 2012 og helt til 2018 ha brukt kameraer og mikrofoner til skjult overvåking av leietakerne av en leilighet han leide ut i Oslo. En kvinne i 40-årene og datteren, som var 12 år da de flyttet inn, bodde i boligen, skriver Dagbladet.

Mannen skal ha plassert kamera på badet slik at det hadde vinkel mot dusjen og et annet kamera over et boblebad. Også på toalettet, i stua og i både moren og datterens soverom var det kameraer. Da kvinnens datter i 2016 byttet soverom i leiligheten, monterte husverten kamera også på dette rommet. Ifølge tiltalen skal mannen også ha overvåket og selv ha onanert mens moren og hennes daværende kjæreste badet sammen.

Til slutt skal det ha vært leietakeren som oppdaget hva som foregikk. Huseieren har ifølge forsvarer, advokat Audun Beckstrøm, lagt alle kort på bordet og erkjent alt han nå er tiltalt for.

Mannen er tiltalt for seksuelt krekende og uanstendig atferd og for ulovlig å ha drevet avlytting. Rettssaken mot ham starter i Oslo tingrett 23. mars.

Bistandsadvokat for moren og datteren, Anna Marion Perch, sier til avisen at saken har preget klientene.

– Det har også tatt lang tid fra overvåkingen ble oppdaget og til rettssaken nå kommer opp, noe som har vært en ytterligere belastning, sier Perch.

(©NTB)