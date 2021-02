Mann tiltalt for å ha kidnappet, mishandlet og voldtatt kona si

En mann risikerer forvaring for grov mishandling av kona si gjennom flere år. Ved ett tilfelle skal han ha låst kvinnen ute mens hun var naken og høygravid.

Mandag må mannen i 30-årene møte i Nord-Troms tingrett i Tromsø tiltalt for en rekke alvorlige forhold.

Ifølge tiltalen mishandlet mannen sin daværende kone i sju år fram til i fjor.

Mannen i 30-årene skal også ha voldtatt kvinnen flere ganger i løpet av årene de var gift. Ved ett tilfelle mener påtalemyndigheten også at han i desember et år låste kvinnen naken ute på trappen mens hun var høygravid.

Han er også tiltalt for en hendelse der han skal ha kidnappet kvinnen.

Kidnappingssituasjonen skal ha startet med at mannen truet kvinnen med en hammer mens han lette etter en voldsalarm på kroppen hennes.

Ifølge tiltalen truet han deretter kvinnen over i bilen hans. Her skal han kommet med grove trusler mot kvinnen, og han truet også med å ta sitt eget liv. Kvinnen fikk gå etter at hun klarte å overbevise mannen om at de to skulle bli et par igjen og at hun skulle trekke en anmeldelse mot ham.

Mannen er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne som han tidligere var samboer med.

Påtalemyndigheten varsler i tiltalen at de kan komme til å legge ned påstand om forvaring med en tidsramme på ti år under rettssaken. Det er satt av sju dager i retten.

