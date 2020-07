Mann tiltalt for å spytte på vakt og si at han hadde korona

En 63 år gammel mann er tiltalt for å ha sagt at han hadde korona og spyttet blod på en butikkvakt på Aker Brygge i Oslo.

I tiltalen står det at mannen «spyttet blodholdig sekret mot og på ordensvakt og uttalte at han hadde korona».

Da politiet ankom og hjalp ham bort på en ambulansebåre, stoppet han opp og nektet og gå. «Han trakk pusten og blåste blodholdig sekret ut av neste og munn rundt seg slik at han måtte påsettes spyttemaske», heter det i tiltalen.

63-åringen er tiltalt for trusler og for å ha forhindret en offentlig tjenestemann i å utføre jobben sin. Tiltalen har en strafferamme på et halvt til ett års fengsel.

Hendelsen skjedde utenfor en butikk på Aker Brygge fredag 3. april.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 7. juli.

