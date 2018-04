En 31 år gammel mann er tiltalt for grovt skadeverk etter at han i 2016 tømte et brannslukningsapparat under en Karpe Diem-konsert.

Det var under UKEN-konserten med Karpe Diem i mars 2016 i Bergen at den da 28 år gamle mannen gikk ut på scenen og tømte apparatet, skriver NRK.

Konserten ble avlyst, teknisk utstyr ble ødelagt og 4.000 personer måtte evakueres fra konsertteltet som følge av handlingen.

Bright Norway, som sto for lysproduksjonen, fikk sine økonomiske tap dekket inn av sitt forsikringsselskap. De alene fikk skader på tekniske utstyr for flere hundre tusen kroner.

Den tiltaltes forsvarer, Linda Ellefsen Eide, sier at mannen mener han ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

