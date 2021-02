Mann tiltalt for omfattende teoriprøvejuks

En mann er tiltalt for å ha hjulpet folk fra hele landet med å jukse på teoriprøven. De fikk spesialsydde skjorter med video- og lydutstyr, ifølge politiet.

Mannen er i Haugaland tingrett tiltalt for å ha hjulpet 19 personer fra flere deler av landet med teoriprøve-juks, skriver NRK.

Saken startet etter at en hendelse ved trafikkstasjonen på Stord i 2018 vekket mistanke.

– En mann oppførte seg mistenkelig under teoriprøven. Vi tok han inn på et rom og oppdaget at han hadde på seg utstyr for kommunikasjon, sier seksjonsleder Torbjørn Brosvik ved Trafikant Vest i Statens vegvesen.

Like etterpå oppdaget de flere mistenkelige personer som satt i en Oslo-taxi utenfor trafikkstasjonen, hvorav en av dem var den nå tiltalte mannen.

Politiet mener at kandidatene hadde på seg en skjorte med et hull der en av knappene skulle vært. Der var det i stedet et lite kamera som filmet teoriprøven, mens den tiltalte mannen foret kandidatene med korrekte svar via en skjult propp i øret, mener politiet.

De 19 andre personene i saken har fått bøter. Den tiltalte mannen nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide.

Rettssaken starter i Haugaland tingrett mandag, og det er satt av seks rettsdager.

