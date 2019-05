Mann varetektsfengslet etter knivstikking på Voss

En mann i 40-årene varetektsfengsles i fire uker etter en knivepisode på Voss. Han er siktet for grov kroppsskade med kniv eller medvirkning til det.

Det skriver Bergens Tidende.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokka 23.55 lørdag kveld, da offeret selv møtte opp på legevakta på Voss.

I løpet av natten fikk den østeuropeiske mannen i slutten 20-årene behandling for skadene ved Voss sykehus, og mandag opplyser politiadvokat Asgeir Ohnstad at den fornærmede ikke er livstruende skadd. Sykehuset har fortalt politiet at mannen har tre knivstikk i mageområdet.

I tillegg til mannen i 40-årene er også en mann i 20-årene siktet i saken.

Politiet avgjør senest tirsdag om de skal begjære fengsling av mannen eller løslate ham. De to siktede var i utgangspunktet vitner i saken, men de ble pågrepet etter at de ga sprikende forklaringer om hendelsesforløpet, opplyser Ohnstad.

To av de fire ukene mannen i 40-årene skal sitte fengslet, vil skje i full isolasjon. I tillegg får han brev- og besøksforbud gjennom hele perioden.

Begge de siktede er utenlandske statsborgere fra Øst-Europa og er i Norge for å jobbe. De er kolleger av den fornærmede, og politiet tror de tre var sammen i en bil både før og etter knivstikkingen.