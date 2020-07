Mann varslet andre bilister om trafikkontroll - ble anmeldt

Politiet i Øst hadde trafikkontroll ved Eidsvoll onsdag kveld, men fikk ikke holde på i fred.

En bilfører er anmeldt av Øst politidistrikt for å ha varslet andre bilister om en trafikkontroll.

Mannen fikk tilbud om å betale en bot, men nektet å gjøre dette, forteller politiet:

– Han ble presentert med et forenklet forelegg for uriktig lysbruk. Det var åpenbart et varsel til øvrige bilister om trafikkontroll på stedet, forteller operasjonsleder Kari Monsen til Nettavisen onsdag kveld.

Hun sier videre at hun ikke har noen oversikt på hvor ofte dette skjer, men understreker alvoret i situasjonen:

– Det er jo en grunn til at vi har trafikkontroller, og vi ønsker å reagere når det blir varslet om, avslutter Monsen.

Klokken 22.26 oppdaterer politiet om resultatet av trafikkontrollen. En fører som fikk beslaglagt førerkortet valgte å kjøre på nytt etter beslaget, og blir anmeldt for dette, melder politiet. I alt fikk 10 personer et forenklet forelegg for hastighet, mens to førere ble fratatt førerkortet: