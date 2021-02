Mannen erkjente til politiet at han ønsket å drepe sin samboer

Mannen i 60 årene er dømt til tvungen psykisk helsevern, etter å ha forsøkt å drepe sin samboer med en ildrake.

Mannen har sittet i varetekt siden hendelsen, og er nå dømt til tvungen psykisk helsevern. I politiavhør fortalte mannen at han ønsket å drepe sin tidligere samboer, og at han ikke hadde til hensikt å overholde et besøksforbud.

Samboerparet møtte hverandre på 70-tallet og hadde vært kjærester i mange år. Forholdet hadde vært til tider turbulent, som følge av den nå domfeltes psykiske helse.

Krangel om sengetøy

Voldshendelsene som han nå er dømt for, startet 10. mai 2020. Den domfelte mannen i 60-årene fortalte i Oslo tingrett at krangelen med samboeren, som er i 70-årene, oppsto i forbindelse med bytte av sengetøy. Han hadde blitt så sint på samboeren, at han hadde slått ham på brystet og ryggen med en 70 centimeter lang ildrake i metall og en meterstokk.

Han hadde også tatt fram en samekniv og sagt at «jeg skal ta livet av deg» til samboeren.

Politiet ankom stedet og ga mannen besøksforbud, men allerede samme dag var han tilbake og banket på ruten til samboerens bolig.

Drapsforsøk

26. mai var mannen tilbake i huset igjen. Han hadde besøksforbud, men dro likevel til huset etter en fuktig natt på byen.

Denne gangen hadde han banket sin samboer til blods. Det er for dette forholdet han er dømt for drapsforsøk. Årsaken skal ha vært sjalusi, ifølge fornærmede.

Politiet ble kontaktet av en nabo som mannen i 70-årene hadde søkt tilflukt hos. Han var da redd, blodig og forslått. Også denne gangen var han slått med ildraken.

Naboen møtte den domfelte mannen utenfor sin bolig. Naboen fortalte i retten at mannen var veldig aggressiv og ga klart uttrykk for at han skulle drepe sin tidligere samboer. Politiet ankom stedet og pågrep mannen.

Fortalte om drapsønske

I avhør etter denne hendelsen, fortalte mannen til politiet, at han ønsket å drepe sin tidligere samboer.

I dommen står det: I politiavhør 26. mai 2020 forklarte tiltalte at tenkte at han skulle drepe fornærmede, og at han skulle ha slått fornærmede i hjel for mange år siden. Senere i avhøret ble han spurt om han mener seriøst at han tenker å drepe fornærmede, og tiltalte svarte ja. Han tenker på å drepe fornærmede hver dag. I samme avhør fremgår det at tiltalte «driter» i at han har et besøksforbud mot adressen.

I retten fortalte mannen at han ikke ville klart å ta livet av sin tidligere kjæreste.

Sakyndige har vurdert at mannen var psykotisk da han angrep sin samboer 10. og 25. mai 2020. Han er dermed ikke strafferettslig tilregnelig, og kan ikke dømmes for handlingene.

Samtidig konkluderes det med at sjansen er stor for at han igjen skal begå alvorlige voldshandlinger, og at han trenger behandling. Oslo tingrett har derfor dømt mannen til tvungen psykisk helsevern,

Forsvarer Gøran Møller-Christiansen sier at den domfelte mannen har godtatt dommen.

Han har sittet i varetekt siden hendelsen.

