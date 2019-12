Mannen reagerte på at barnevogna var forlatt, så fulgte han fotsporene ned til havet

Mandag ettermiddag ble fire personer funnet livløs i havet. En kvinne og tre barn.

(Nordlys): Politiet ble varslet klokka 17.28. Vognen som kan knyttes til hendelsen ble observert forlatt allerede en time tidligere.

Hva som har skjedd, eller hvor lenge de har ligget der, er det få som vet. Alle fire var livløse da de ble tatt i land. Det er ventet at UNN skal komme med en oppdatert status mandag kveld.

Det var en forbipasserende mann som la merke til barnevognen på gangstien på Kvaløyvegen. Den var forlatt, og det sto også to par sko ved vogna.

- Han reagerte på at vognen var forlatt, og at det gikk fotspor over veien og ned i fjæra. Han valgte derfor å følge fotsporene ned til vannet, sier Anita Hermandsen, som er politistasjonssjef i Tromsø.

FANT EN BARNEVOGN: Politiet bekrefter at en barnevogn ble funnet ved åstedet. Foto: Jonas H. Fundingsrud (Nordlys)

Da vitnet kom ned til sjøkanten, reagerte hun også på det, og valgte derfor å varsle politiet.

- Da vi kom dit, måtte patruljen legge på svøm for å berge alle fire i land, sier Hermandsen.

Alle fire var livløse da de ble berget opp av vannet, og det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet.

- Så det var politiet som berget alle fire?

- Ja, og det ble slått alarm til alle etatene samtidig, sier hun.

Nordlys har også snakket med et vitne som også reagerte på at vognen sto forlatt på gangstien.

- Jeg kom syklende langs Kvaløyvegen, og tenkte at jeg aldri sett at noen har forlatt en vogn slik, og jeg tenkte at det kanskje var noen som skulle hente i barnehagen. Det var i alle fall rart, forteller et vitne til Nordlys.

Hun forteller at hun hadde lagt merke til vogna allerede klokka 16.30.

- Herregud, jeg tenkte jo ikke over at det hadde skjedd noe.

