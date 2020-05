Mannen som oppdaget ebola ble korona-syk - det han opplever skremmer han

- Nå som jeg har sett døden i hvitøyet, har jeg ikke mer toleranse for bullshit.

Peter Piot (71) er en mann som i stor grad har dedikert livet sitt til bekjempelse av virus. På midten av 70-tallet var han en av dem som oppdaget Ebola-viruset. I over et tiår ledet han også FNs innsats mot HIV/AIDS. Nåværende jobb er spesialrådgiver for Europaråd-president Ursula von der Leyen.

Men for første gang har han blitt infisert av et virus han har jobbet med, og opplevelsen gjorde han skremt.

Peter Piot holder et foredrag om oppdagelsen av ebola-viruset i Zaire i 1976. Foto: Toshifumi Kitamura (AFP)

I et intervju med det belgiske magasinet Knack, gjengitt av vitenskapsmagasinet Science, forteller han hvordan opplevelsen hans med viruset har vært:

- Ganske bisarr

- Jeg hadde plutselig høy feber og en dundrende hodepine. Skallen og håret føltes veldig smertefullt, noe som er ganske bisarr. Jeg hadde ingen hoste da, men min første refleks var: «Jeg har fått det».

Han fikk påvist covid-19, men ifølge ham selv hadde han ingen andre risikofaktorer enn sin alder. Han var i hjemmekarantene, men til slutt ble det likevel tur til sykehuset.

- Det viste seg at jeg hadde alvorlig oksygenmangel, selv om jeg ikke var kortpustet. Lungebildene viste at jeg hadde alvorlig lungebetennelse. Jeg måtte legges inn, selv om jeg i mellomtiden hadde testet negativt for sykdommen. Dette er også typisk for covid-19: Viruset forsvinner, men konsekvensene fortsetter i lang tid.

- Jeg var bekymret for at jeg skulle bli lagt i respirator med en gang, fordi jeg hadde sett forskning som viste at det økte sjansene for å dø. Jeg var veldig redd, men heldigvis ga de meg bare en oksygenmaske og det fungerte, sier han.

Tung tid på sykehus

Han forteller at livet på isolasjonsavdelingen var tungt:

- Du er sliten, så du er hengitt til din egen skjebne. Du legger hele livet ditt i hendene til helsepersonellet. Du lever i en rutine fra injeksjon til infusjon, og du håper at du vil overleve. Dagene og nettene var ensomme fordi ingen hadde energi til å snakke. Jeg kunne bare hviske i flere uker, og selv da mistet jeg stemmen på kvelden. Hele tiden har jeg hatt én tanke surrende i hodet. Hvordan vil jeg bli når jeg kommer gjennom dette?

Professor Peter Piot Foto: Leon Neal (AFP)

- Etter å ha kjempet mot virus over hele verden i over 40 år, har jeg blitt en ekspert på infeksjoner. Jeg er glad jeg fikk korona og ikke ebola, selv om jeg leste en studie i går som konkluderte med at man har 30 prosent sjanse for å dø hvis du ender opp på et britisk sykehus med covid-19. Det er den samme totale dødsraten for Ebola i Vest-Afrika i 2014. Det gjør at du mister den vitenskapelige fatningen, du overgir deg helt til følelser. «De tok meg», tenkte jeg noen ganger, sier han.

Immunforsvaret begynte å overreagere - tilbake på sykehus

Han ble skrevet ut, men det ble kortvarig:

- Etter en uke ble jeg stadig mer kortpustet og måtte tilbake til sykehuset. Det viste seg at jeg hadde en lungesykdom som ble skapt av en såkalt «cytokine storm», som er et resultat av at immunforsvaret ditt overreagerer. Mange av de som dør mister ikke livet av skadene påført av viruset, men immunforsvarets overreaksjon. Jeg er fortsatt under behandling for dette. Hvis jeg hadde fått denne stormen sammen med virussymptomene hadde jeg ikke overlevd. Jeg fikk arterie-flimmer med en puls på 170. Det må bli kontrollert for å hindre blodpropp og slag. Dette er en undervurdert evne viruset har: Det kan sannsynligvis påvirke andre organer i kroppen.

- Mange tror at covid-19 tar livet av én prosent av pasientene og at resten slipper unna med noen influensalignende symptomer. Men historien er mer komplisert. Mange vil sitte igjen med kroniske nyre- og hjerteproblemer. Det vil bli hundretusenvis av personer verden over som vil trenge behandling som dialyse for resten av livet.

Han mener dette er noe som mange kommentatorer og eksperter ikke forstår når de kritiserer de sterke tiltakene mot korona.

Misfornøyd med politisk WHO

Han kommer samtidig med kraftig kritikk av Verdens helseorganisasjon:

- Jeg håper at WHO, som gjør en strålende jobb i kampen mot covid-19, kan bli reformert slik at det blir mindre byråkratisk og mindre avhengig av sin rådgivende komité hvor individuelle land primært forsvarer sine egne interesser. WHO blir for ofte en politisk lekeplass. Jeg forblir en født optimist. Nå som jeg har sett døden i hvitøyet blir min toleranse for tullprat og bullshit enda mindre enn den har vært før, konkluderer han.

