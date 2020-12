Mannen som utløste bombe i Nashville, er identifisert

Mannen som politiet sier var ansvarlig for bomben i Nashville første juledag, er identifisert. Han døde selv i eksplosjonen.

Politiets etterforskere i Nashville brukte DNA for å knytte mannen til levninger som ble funnet ved den sprengte bobilen.

FBI sier også at bilen var registrert på mannen, som de navngir som Anthony Quinn Warner. Det var ved hjelp av bilens registrering at de først kom på sporet av 63-åringen.

Myndighetene vet ikke hva Warners motiv kan ha vært, men det er ingenting som tyder på at andre enn Warner selv var involvert.

Det var tidlig juledags morgen at bobilen gikk i lufta i sentrum av Nashville i delstaten Tennessee etter at et forhåndsinnspilt opptak i bilen varslet folk i nærheten ved hjelp av et høyttaleranlegg om å komme seg unna.

Downtown

Etter et kvarter med avspilling av opptaket, stoppet varslene og anlegget gikk over til å spille 1964-slageren Downtown av Petula Clark. Like etter eksploderte bilen.

Tre personer ble skadd, men ikke alvorlig. At det ikke gikk verre, var fordi fem politifolk kom til stedet og fikk evakuert folk fra hus i nærheten.

Men det ble store skader på biler, husfasader og særlig bygget til telekommunikasjonsselskapet AT & T, som bilen var parkert foran.

Inntil han pensjonerte seg for en måned siden, hadde Warner jobbet som it-ekspert for en eiendomsmegler i byen.

Mobilforstyrrelser

Mye utstyr i AT & T-bygget ble ødelagt i eksplosjonen, noe som har ført til problemer med mobiltelefoni og telefonlinjene til politi og sykehus både i Tennessee og flere nabostater.

Politiet fastslo allerede fredag at eksplosjonen ikke var en ulykke, men en villet handling.

Dagen etter eksplosjonen hadde etterforskerne funnet biter av bilen med registreringsnummeret som knyttet bilen til Warner, og de gjennomsøkte deretter boligen hans i nærheten av Nashville.

Et Google Maps-bilde fra 2019 viser en bobil parkert på eiendommen som var av samme sort som den som gikk i lufta, men den sto ikke der lørdag.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget