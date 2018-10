Mannlig trener i Bergen dømt for overgrep mot 15 år gammel jente

En 30 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til åtte måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en 15 år gammel jente han var trener for.

Mannen vedgikk at han hadde hatt seksuell omgang med jenta han var trener for tre ganger i 2014, da hun var 15 år og han 26 år gammel. Han hevdet imidlertid at han ikke visste hvor gammel hun var, og nektet straffskyld etter punktet om at han misbrukte sin posisjon overfor jenta til å skaffe seg seksuell omgang med henne, melder Bergens Tidende

Den nå 30 år gamle mannen er dømt etter begge tiltalepunktene til åtte måneders fengsel og må betale jenta 70.000 kroner i oppreisning. Straffen er fire måneder mildere enn aktor la ned påstand om, og oppreisningserstatningen langt lavere enn jentas bistandsadvokat ba retten om.

Retten finner det skjerpende at det var den tiltalte mannen som tok initiativet til den seksuelle omgangen.

I retten forklarte den nå 19 år gamle kvinnen at hun hadde store problemer med selvtilliten etter hendelsene, og at hun på et tidspunkt oppsøkte psykolog. Først et drøyt år etter at overgrepene fant sted, gikk jenta til politiet med saken.

(©NTB)

