Mannskapet på brua har ansvaret

Når du seiler et skip i 17 knop i mørket om natta, så må du vite hvor du er. Fregatten hadde AIS, kartplotter og radar, så mannskapet på brua må ha drevet med helt andre ting enn å styre skipet.





Leserinnlegg av Arne Inglingstad

Mannskapet hadde alle hjelpemidler for å gjennomføre en trygg seilas. På AIS-en og radaren kunne de enkelt se tankskipet. På kartplotteren kunne de enkelt se hvor de var.

Om de var usikre skulle de ha stoppet skipet til de fikk avklart situasjonen. De fikk jo flere advarsler fra trafikksentralen og tankskipet. Det er kun mannskapet på brua i fregatten som har ansvaret for havariet. Og de bør snart stå fram.

Og tenk om de i 17 knop hadde vært 100 meter styrbord for kursen de holdt. Da hadde de truffet midt på tankskipet og sannsynligvis utløst en kjempeeksplosjon. Alle ombord i fregatten ville sannsynligvis omkommet, og tankskipet i brann ville medført stor ulykke med fare for hele Stureterminalen.

350 000 tonn olje i brann er ikke å spøke med. Jeg har ikke sett noen har kommentert dette scenariet. Så lykkeligvis var det bare fregatten som sank og alle overlevde uten store skader.

Og nå bruker forsvaret advokater for å saksøke tankskipet om erstatning for fregatten. Det virker. Det må være å kaste penger ut av vinduet. Tankskipet gjorde alt riktig, og om de hadde lys på dekk eller ikke spiller ingen rolle. Vi som seiler i havet møter ofte fullt opplyste cruiseskip og andre fartøyer. Hvis ikke du klarer å forstå lanterner og lys i en slik situasjon, så sjekker du med AIS-en og radaren.

De på fregatten som ikke skjønte dette har alt ansvar i denne saken. Vær glad det ikke ble en større katastrofe! De burde stå frem.

Navigasjonsproblemer i sjøforsvaret

AV: Torbjørn Kjelvik

Jeg er helt enig med Matlary; noen må stilles til ansvar for en så grov feilmanøver med så store konsekvenser.

Sjøforsvaret har tidligere forsøkt å legge skylden på det spanske verftet som bygde skipet, på grunn av vanngjennomgang i vanntette skott. Dette er patetisk. Alt det tekniske var godkjent og verifisert ved levering. Kollisjonen kunne ikke vært forhindret på grunn av dette. Skrogplatene var revet opp i en lengde på over 45 meter; skottene var åpne.

Jeg bare venter på at Sjøforsvaret påstår at det var russerne som hadde manipulert GPS. Hva med å se ut av vinduet og høre på varsler fra tankbåten som anropte flere ganger? Enhver fører av en fritidsbåt ville ha unngått en kollisjon her.

Hvorfor ikke holde sjørett med kapteinen? Den amerikanske marinen gjorde det da to destroyere kolliderte i sjøen. De ble sparket og ble fratatt alle fullmakter til å føre skip.

Jeg venter på en lignende prosess fra Sjøforsvaret eller Forsvarsdepartementet i denne saken.

Forsikring i forsvaret

AV: Jørn Fallet Kristensen

Der hvor det er mennesker innblandet, enten i sjøfart, luftfart eller eller andre steder, vil det alltid skje menneskelige feil.

Store og dyre uhell og ulykker skjer hver dag. Forskjellen fra forsvaret er at det meste er godt forsikret i det internasjonale forsikringsmarkedet. Det er meg uforståelig at forsvaret ikke har en forsikring på skip i fredstid.

Det er mange varianter og løsninger på markedet som ville begrenset det økonomiske tapet til forsvaret. Egenandel kombinert med en romslig forsikringsdekning på toppen, som kunne ta de store skadene - som for eksempel uhellet med denne fregatten.

Helge Ingstad var ingen robåt

AV: Bjørn Gunnerød

Fortsatt ufattelig at dette kunne skje.

En ting er at det var mangler ved konstruksjonen av Helge Ingstad, hvilket gjorde at skadene ble vesentlig større enn forventet og satte mannskapet i livsfare. Det får forsvaret ta opp med leverandøren i etterkant.

Det som ingen kan unndra seg ansvaret for, er at styrmannen fortsatte fremdrift av båten til tross for advarsler over radio fra kystvakten. Kom ikke å si at vedkommende trodde at han ikke kunne svinge til siden fordi det var land der. Han fikk jo melding om at annet fartøy var på kollisjonskurs med skipet. Hva annet gjør da et vettugt menneske dersom han ikke kan svinge unna? Jo, han setter alle bremser på og forsøker å baute dersom det er mulig. Tenk deg tilsvarende situasjon på en sterkt trafikkert bilvei. Da ville vel «lappen» hengt løst.

Dette er en nonchalanse overfor skattyterne som savner sidestykke. Tenk hvor mange sykehjem, lærere, omsorgvirksomhet og lignende disse unødvendige utgiftene kunne vært anvendt til istedenfor. Beløpet er så gigantisk at det må sannsynlig føre til endringer i statsbudsjettet.

En, to eller tre personer må ha ansvaret for dette. Ikke flere!

Folkeavstemning om monarkiet

AV: Ivar Kristiansen

At folkevalgte sitter med makten om å bestemme om monarkiet skal bestå eller ikke, er for meg fullstendig uforståelig.

Om dette hadde blitt et reelt spørsmål, burde det være folkeavstemning. Folket burde bestemme, og jeg stemmer for at vi beholder det.

Avvikling av monarkiet

AV: Harald Søren Storaker

Ja, kongefamilien gjør en god jobb. Men monarki er udemokratisk, og et veldig sårbart politisk system i dagens åpne mediesamfunn.

Vi bør avvikle monarkiet på prinsipielt grunnlag. La oss gjøre det nå, mens vi ennå kan gjøre det med verdighet for kongefamilien. Ikke vent til personlige tragedier, krangling eller skandalen tvinger det fram.

Det vil bli tragisk både for Norge og for kongefamilien.

Om beskatning av frynsegoder

AV: Geir Robberstad

For noen år tilbake ville AP innføre en ekstraskatt på "fordelen ved å bo i egen bolig", tro det eller ei.

Når regjeringen nå skal innføre skatt på frynsegoder, så bør de kanskje begynne med å se på politikernes frynsegoder? Jeg mener med det for eksempel måltider i stortingskantinen, gratis reiser, gratis bolig og lignende - dette er da også frynsegoder?

Bør ikke dette også beskattes på samme måte, eller er det som det pleier å være? Disse skattereglene gjelder kun for den arbeidende delen av befolkningen, ikke de som lager skattereglene?

Skatt på frynsegoder

AV: Petter Vogt

Det er grensetilfellene som er vanskelige.

Når er det åpenbart at det bør beskattes og når skal man slippe? Jeg kunne få SIM-kort til iPaden jeg bruker i politisk arbeide i bydelsutvalget, og det ville medført innberetning og skatt. Det ville utgjøre et svært lite beløp, men skal likevel beskattes. Ansatte i Ruter får gratis transport i godt monn, det er snakk om mye penger. Beskattes?

Ansatte på sykehus får gratis behandling. Ansatte på bilverksted får gratis reparasjon av bilen. Kona blir med til Paris gratis med bonus fra firma. Skal beskattes, det er laget et strengt skatteregime for slike goder for lenge siden, som ikke har blitt gjennomført av bedriftene av lønnsmessige årsaker.

Denne forskjellsbehandlingen er ikke heldig, og burde kunne løses med et maksbeløp. Et tilleggsmoment er at skattlegging utløser bedre pensjon og trygd.

Klesbutikker følger motene slavisk

AV: Sandra Heidene

Jeg kan bare snakke for min egen del, men min mening er at utvalget av klær følger motebildet på en krampaktig og slavisk måte.

For de som ønsker klær som går utenom dagens motebilde så finnes nesten ingenting å velge i. Det gjelder både stoffvalg, mønster, farger og stil. Alle klesbutikker følger de samme trendene, dersom man ikke liker årstidens motetrend så blir det til at man dropper butikkene. Man kan derimot finne klær på nettbutikker fra Kina, de har gjerne større utvalg.

Jeg liker for tiden ikke særlig godt dagens mote; hverken stoffene, mønstrene, fargene, stilen eller halsutringningene. Kanskje utringningene spesielt, de er særs kjedelige og lite flatterende.

Useriøs vinkling

AV: Roger Sandvik

Skal en bli tatt seriøst bør en unngå tendensiøs fargelegging.

Jeg har en forventning om at vedkommende som skrev dette er velinformert om at breddegrad i denne sammenheng er nonsens. Tilleggsopplysningen om breddegrad vil i såfall være spekulativ, og dermed sette resten av artikkelen i et mer kritisk lys.

"Chicago er blant storbyene som er ventet å bli hardest rammet. På onsdag er det ventet at det på sitt «varmeste» blir minus 26 grader celsius i byen som ligger omtrent på samme breddegrad som Spania."

Staten ønsker høye strømpriser

AV: Gjert Egil Johansen

Utenlandskabler gir mulighet til eksport av norsk vannkraft til mye høyere priser enn i Norge. Derfor er bygging av stadig flere kabler for eksport en drøm for kraftprodusentene.

Dette vil også presse prisene opp på det innenlandske EL-markedet, og være en vinn-vinn situasjon for en kraftprodusent. I tillegg vil man kunne eksportere stadig mer av vannreservene, og på den måten skvise ut mer produksjon per år av magasinene. Også ulempene; nemlig den manglende forsyningssikkerheten, vil kraftselskapene tjene på.

Når det blir et alvorlig underskudd på kraftbalansen og forbrukerne vil måtte leve med skyhøye priser, kjøper kraftprodusentene inn kjempedyr strøm fra utlandet som de selger til oss med god fortjeneste. Enhver energiminister ser dette som en gylden mulighet til å få inn mer penger til statskassa og hos kraftkommunene.

Allmuen står igjen med kalde hus de ikke har råd til å holde varme om vinteren.

God idé?

AV: Bjørn Magnø

Dette er kanskje en god idé for Oslo og noen av storbyene våre, men Norge har tross alt mer enn bare storbyer. Uansett hvordan vi vrir og vrenger på det her "på bygda" en time eller mer fra Oslo, finner vi ikke at et fnugg av dette er gjennomførbart her. Til tross for at Stavrum applauderer.

Langtransport må over på jernbane

AV: Øyvind Runar Wichstrøm

Transport med lastebil bør foregå kun lokalt, mellom jernbaneterminal - havneanlegg og mottager - avsender.

Dette vil føre til mindre behov for de største og tyngste vogntogene, slik at besparelsen på veislitasje vil være enorm, selv om miljøfordelen via senket forurensning alene vil være så fordelaktig at det er ren idioti å ikke gjennomføre dette. Bare den senkede trafikken på E6 inn og ut av Oslo vil være så befriende at dette er verdt å gjennomføre.

Sist men ikke minst vil lokale transportører med "autorisert" mannskap og materiell gi oss tilbake tryggheten på veiene våre, og deres norske arbeidsplasser vil være trygge for all fremtid.

