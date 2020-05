Manshaus' far: - En virkelighet vi ikke kan fatte

Philip Manshaus ytret holdninger som fikk familien til å reagere. Dagen før drapet og terrorhandlingen vurderte stemoren å varsle politiet.

OSLO/SANDVIKA (NTB, Nettavisen): Faren til Philip Manshaus vitnet i Asker og Bærum tingrett onsdag om sitt forhold til sin nå draps- og terrortiltalte sønn og hvordan han merket at sønnen de to siste årene endret seg.

- Glad i hverandre

Han beskrev forholdet mellom sønnen og hans to eldre brødre som godt.

- Det virker som de er glad i hverandre alle sammen. Nå er det en virkelighet de ikke kan fatte. Ingen av oss kan skjønne det, egentlig, sa 62-åringen.

Han beskrev en gutt som først var litt tilbakeholden og forsiktig, men som tok mer tak da han gikk begynte på Oslo by steinerskole.

Kjøkkensamtale fikk faren til å reagere

Han fortalte om en samtale mellom brødrene på kjøkkenet der den draps- og terrortiltalte sønnen sa til broren at han ville drepe ham om han giftet seg med en kvinne av en annen rase.

– Det var som et jagerfly fløy gjennom rommet. Hva sa du? Er det mulig å si noe sånt? var vel reaksjonen min, sa faren da han ble spurt ut om denne episoden og hvordan han opplevde det.

Han forklarte at det ikke var noen krangel på forhånd. De tre - Philip og broren og han selv, - var på kjøkkenet, og faren overhørte denne samtalen mellom brødrene der temaet kom inn på det å gifte seg med «en dame fra Thailand».

Faren forklarte at Philip hadde gått ut av rommet etterpå, men at han hadde tolket sønnens reaksjon som at han måtte «ha vært skuffet over at broren kunne tenke tanken». Han forklarte at han og Philips bror, slik han husket det, hadde kikket litt spørrende på hverandre etter denne utblåsningen.

Tok opp kjøp av skuddsikker vest

Faren bekreftet at han hadde fått med seg at tiltalte etterhvert begynte å søke til miljøer og ytre holdninger som kunne gi grunn til bekymring. Møtet han hadde hatt med en representant for Den nordiske motstandsbevegelsen var et tema faren ble spurt ut om. Han hadde fått med seg at det var et møte og at det var snakk om vold for å oppnå politiske mål. Faren forklarte at en av brødrene forsøkte å snakke med ham om dette. Faren hadde tatt en prat med ham da han fikk vite at sønnen hadde skaffet seg en skuddsikker vest.

- Fikk en sinnarynke

Faren sa han var oppmerksom på at stemoren næret en økende bekymring for Philip Manshaus holdninger. Da hun vitnet i rettssalen tidligere på dagen beskrev hun denne endringen slik:

- Han fikk en sinnarynke.

- Jeg skjønner litt hva hun mente, sa faren da han ble spurt om dette og hvordan han husker endringer hos tiltalte våren 2019.

Dagen før drapet og angrepet hadde stemoren lagt merke til at tiltalte hadde hengt opp utklipp fra Brenton Tarrants moskeangrep i Christchurch på New Zealand. Da søkte hun på nettet for å finne svar på hvordan hun skulle gå fram for å varsle politiet om sin bekymring.