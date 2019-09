Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) har vært i kontakt med personer i den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Det bekrefter politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt overfor TV 2.

- De undersøkelsene vi så langt har gjort, viser at denne kontakten ikke har hatt betydning for hans senere handlinger, sier Kraby.

Den nordiske motstandsbevegelsen kaller seg selv nasjonalsosialister. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen».

22-åringen skal ha blitt radikalisert for rundt to år siden, og holdningsendringene skjedde brått, ifølge politiet. Det er ikke funnet er konkret hendelse eller utløsende årsak som kan forklare radikaliseringen.

BEKREFTER KONTAKT: Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby bekrefter at terror- og drapssiktede Philip Manshaus (22) har hatt kontakt med den nynazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen». Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Politiet undersøker også om det har vært kontakt mellom Manshaus og terroristen Brenton Tarrant, som er siktet for terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand. Manshaus omtalte Tarrant som et forbilde i forkant av terrorangrepet.

Manshaus har erkjent at han drepte stesøsteren, Johanne Ihle-Hansen (17) og at han skjøt seg inn i Al-Noor-moskeen i på Skui i Bærum. Han ble overmannet inne i moskeen og Ingen personer ble drept eller skadd i angrepet. Manshaus drepte stesøsteren fordi hun var av asiatisk opprinnelse, ifølge politiet.

