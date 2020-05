Manshaus søkte på Al-Noor-moskeen og kjøreretning én uke før angrepet

I andre og tredje kvartal 2019 gikk nettaktiviteten til Philip Manshaus’ i været. Rasekrig, våpen og masseskyting var hyppige oppslagsord.

OSLO/SANDVIKA (NTB, Nettavisen): Lørdag 3. august 2019 - en uke før drapet på stesøsteren og moskéangrepet gjorde Philip Manshaus for første gang et nettsøk på «moské», «Bærum» og «al-Noor» fra sin PC. Det viser Oslo-politiets loggføring av nettaktiviteten til den draps- og terrortiltalte. I samme tidsrom loggføres det et søk på kjøretning til moskeen på Google Maps.

Allerede sommeren 2018 fikk PST tips om Manshaus. Tipset ble sjekket, men kvittert ut. PSTs håndtering av tipset blir gransket av et ekspertutvalg som skal konkludere i juni. Samtidig var Manshaus aktiv på nettet, leste om Anders Behring Breivik og søkte opp ting som «massacres of the world» og på våpen og våpenforskrifter.

Politioverbetjenten som torsdag gjennomgikk de digitale sporene i Asker og Bærum tingrett presenterte en oversikt som viser sterkt økende nettaktivitet i ukene og månedene fram til datoen for pågripelsen, 10. august 2019.

I andre og tredje kvartal 2019 skyter Manshaus’ nettaktivitet i været. Loggføringen av sidene han besøker og ordene han søker på taler sitt tydelige språk om en person som søker informasjon fra høyreekstreme nettsteder og chattegrupper og som er opptatt av rase, nasjonalsosialisme, Holocaust, våpen, skytemassakrer og drapsmenn som Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant.

- Direkte inspirert

Brenton Tarrant er gjerningsmannen som sto bak moskéangrepene i Christchurch på New Zealand i mars 2019.

- Tiltalte fremstår som direkte inspirert av Tarrant, og Tarrants manifest fremstår som en sentral inspirasjonskilde og rettesnor for planlegging og gjennomføring av angrepet, sa PST-analytiker Caroline Cecilie Iwarsson i retten torsdag.

Hun gjennomgikk blant annet en daglogg der Manshaus et sted skriver om sin egen rolle i det han omfatter som en pågående rasekrig: «Jeg tror jeg har en ånd som kan takle lederskapets byrde».

Søkte på masseskytinger

I perioden 4. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 søker han blant annet på ord som «nazi», «nigger», «jew, «genocide, «Breivik, «Holocaust, «nordisk motstandsbevegelse», «4chan» og «8 chan» (chatforum), «Heath High School» (åsted for skoleskyting i i Kentucky, USA i 1997), «Jokela» (åsted for skolemassakre i Finland i 2007), det israelske slektsgranskingsnettstedet Myheritage og en navngitt person i den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

I perioden fra 3. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 søker han etter og besøker sider som blant annet handler om Jordan Peterson, våpen og våpenforskrift, jøder, terrorisme, Anders Behring Breivik, årstallet 1488, «genocide», det nynazistiske nettstedet Nordfront og Frihetskamp (nettavisen til Den nordiske motstandsbevegelsen).

RETTSSAK: Tingrettsdommer Annika Lindström leder rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Fatter interesse for Christchurch

15. mars 2019 gjennomfører Brenton Tarrant sitt angrep på to moskeer i Christchurch på New Zealand. Dette fanget åpenbart interessen til Philip Manshaus. I denne perioden er det blant annet logget søk på «St. Tarrant», «Christchurch», «shooting video», «used guns for sale» og våpenbutikken til Oslo Skytesenter.

I april 2019 ser han på høyreorienterte på YouTube og Bitchute og er inne på chatforum på 4Chan og 8chan og spiller Tribalwars med brukernavnet «14WhitePower88», det siste fram til han blir blokket 20. juli. Ellers er han innom sider som Myheritage (der han bestiller en DNA-test), Whitedates og Frihetskamp.

I april 2019 og fram til pågripelsen søker han etter Christchurch, Breivik, Tarrant.

BRUKTE KAMERA: Philip Manshaus i bilen like før terrorangrepet i Al-Noor-moskeen i Bærum lørdag 10. august. Tegningen er laget på grunn av videobilde fra GoPro-kameraet han brukte. Foto: Tegning: Siv Grethe Bøhn-Pettersen / Amedia

Kjøper vernevest og GoPro-kameraet

4. august 2019 kommer ordrebekreftelse på kjøp av taktisk vest (vernevest) på epost til Manshaus. 5. august loggføres kjøpet av et GoPro-kamera.

Søket på kjørerute på Google Maps ble tema for spørsmål i tingretten torsdag. Det er ikke kjent at tiltalte kjørte denne ruta før angrepet, og det ble heller ikke lagt fram noe ny informasjon om dette, men kjøreruta til moskeen ble søkt opp på Google Maps på Manshaus PC 4. august og synkronisert med telefonen hans.

Dagbok: «Kan takle lederskapets byrde»

PST-analytiker Caroline Cecilie Iwarsson tok for seg tiltaltes verdensbilde og overbevisning og sa at de digitale sporene viser at han tidlig har vært opptatt av raseteorier og det han omtaler som «mitt folk», den hvite europeer.

«Jeg har innsett hvor omfattende den psykologiske krigføringen er som føres mot mitt folk», skriver han i sin daglogg 21. januar 2019. Han uttrykker flere steder sin opplevde frustrasjon over at den hvite europeer ikke får sin fortjente heder.

«Verden er soleklart på villspor, men det er ikke mitt folks feil», skriver han et sted.

Om sin egen rolle i den rasekrigen han beskriver, skriver han blant annet:

«Jeg tror jeg har en ånd som kan takle lederskapets byrde».

Ifølge Iwarsson er det ikke tvil om at han omtaler seg selv som en førerskikkelse.

Dag 6: Politi, tante og brødre vitner

Torsdag er det tre vitner fra Oslo-politiet og Politiets sikkerhetstjeneste som forklarer seg i straffesaken mot den draps- og terrorsiktede Philip Manshaus. Den tiltaltes tante og hans to brødre møter også for å avgi forklaring.

Forsvarer har fått rettens medhold i å lukke dørene under den ene brorens forklaring og delvis under den andre brorens og tantens forklaringer.

Unni Fries, Manshaus’ forsvarer, ba torsdag om at disse vitnene kan møte i rettssalen i stedet for å vitne via videolink.

Pressen har anket avgjørelsen om lukkede dører, men det er ikke kjent hvordan retten stiller seg til denne anken.