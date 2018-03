Marginal nedgang på Oslo Børs etter Facebook-frykt

Facebooks personvernskandale ga nedtur på børsene i Asia, men på Oslo Børs falt hovedindeksen kun 0,08 prosent til 805,32 poeng på påskens siste handelsdag.

På omsetningstoppen i Oslo onsdag gikk både Statoil, Telenor og DNB fram, med henholdsvis 0,24, 0,74 og 0,60 prosent. Samtidig hadde flere selskaper en tung dag, ikke minst Subsea 7 som falt hele 4,84 prosent.

Verdien av aksjene på Oslo Børs falt imidlertid bratt da børsen åpnet onsdag formiddag, men hentet inn nesten alt det tapte da aksjehandelen påskestengte klokken 13.

Tirsdag falt alle de store indeksene på New York-børsen etter frykt for at myndighetene vil ha tøffere personvernregulering. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt mest – med snaut 3 prosent, og nedturen smittet over på aksjemarkedene i Asia onsdag.

Oljeprisen var på vei opp onsdag, og nordsjøoljen ble ved børsens stengetid omsatt for rett i underkant av 70 dollar fatet. Amerikansk lettolje gikk samtidig for snaue 65 dollar.

På de viktigste europeiske børsene var det også røde tall onsdag. Mens FTSE 100-indeksen i London nøyde seg med et fall på 0,05 prosent, svekket DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris seg med 0,67 og 0,73 prosent.

(©NTB)

