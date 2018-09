Margit Sandemo er død

- Hun ble 94 år ung.

Hennes familie bekrefter den triste nyheten lørdag kveld:

- Det er med stor sorg at familien kan meddele at Margit Sandemo sovnet stille inn i sitt hjem i Skåne, natt til i dag. Hun ble 94 år ung.

Askespredning

Etter Margits ønske blir det ingen bisettelse, men en askespredning-seremoni ved hytta i Grunke i Valdres. På samme sted som det var askespredning for hennes kjære mann Asbjørn for 19 år siden.

Margit etterlater seg to sønner, syv barnebarn og ti oldebarn.

35 millioner eksemplarer

Til sammen er hennes bøker solgt i mer enn 35 millioner eksemplarer.

Forleggeren Bladkompaniet har følgende kommentar:

«Vi kommer til å savne Margit veldig, hun var et vakkert menneske og en stor inspirasjonskilde for oss alle. Hennes kreativitet, muntre humør og store livslyst skinte gjennom bøkene hennes – noe som også leserne merket. Hun trollbandt oss alle. Vi på Bladkompaniet er evig takknemlige for at hun delte sine fantastiske bøker med oss og tusenvis av lesere over hele verden.

Hun har gått ut av tiden, men Margits bøkene vil alltid være i våre hjerter.»

