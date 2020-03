Mari (72) ble brått sendt hjem fra rehabilitering da korona-viruset slo til

- Jeg er bekymret, men det er nødvendig, sier pasientombud om at tusenvis av pasienter nå mister nødvendig behandling.

Korona-viruset får nå store konsekvenser for tusenvis av pasienter som har behov for ulike typer behandling og rehabilitering, som stanses på grunn av virusspredningen.

- Jeg forstår at folk både blir bekymret og fortvilet, for dette er jo ikke en situasjon noen ønsker seg, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus til Nettavisen.

Kristensen beskriver behandlingskuttene som omfattende.

- Inngrep kuttes ned til et minimum, og folk blir fortere skrevet ut av sykehus og fra helsehus. Dette omfatter veldig mange, og for noen er det mer alvorlig enn andre, sier hun.

BEKYMRET: Pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus er bekymret for at behandlinger nå blir utsatt, men sier det er nødvendig fordi helsevesenet må prioritere pasientene som trenger det mest. Foto: Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

Sendt brått hjem

En av dem kuttene får konsekvenser for, er Mari Nisja (72). Hun måtte amputere høyre fot for et år siden, og var på rehabilitering på Unicare Landaasen på Gjøvik da korona-viruset begynte å spre seg i Norge.

Fredag ble hun brått sendt hjem - og all opptrening og behandling ble avsluttet.

- Vi fikk beskjed om at de som var i risikogruppen ved amputasjon og hjertesykdom måtte reise hjem. Så vi bare pakket og ble kjørt hjem i drosje, forteller Nisja til Nettavisen, som siden har sittet isolert hjemme i tomannsboligen sin på Lena på Østre Toten.

- Konsekvensen for meg er at jeg blir sittende inne i leiligheten min og må trene selv, forteller hun.

- Hva tenker du om at du måtte dra hjem så brått?

- Vi fikk ikke tid til å tenke så mye, men skjønte at dette var ikke noe de gjorde for moro skyld. Det var noe de bare måtte gjøre, for hvis det bryter ut smitte der kunne de ikke ta ansvar for andre fra andre kommuner, sier Nisja.

MÅ VENTE: Nisja er en av mange pasienter som nå må vente på behandling - uvisst hvor lenge på grunn av korona-viruset. Selv er hun avhengig av rullestol og opptrening i å bruke protese etter amputasjon av den ene foten. Foto: Privat

- Blir ikke det samme

Planen var at hun skulle være på rehabiliteringssenteret i minst fire uker, og hun var midt i opptreningsperioden da hun ble sendt hjem.

- Vi hadde fysioterapi og trening hver dag. Det var veldig flott alt der, veldig sosialt, veldig god mat og kjempegod pleie, forteller 72-åringen.

Etter amputasjonen trenger hun opptrening for å kunne gå med protese, og ble på Landaasen fulgt opp av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og lege.

- Så nå blir det ikke det samme?

- Nei, det blir det ikke, for du har ingen fysioterapeuter og ergoterapeuter som går ved siden av deg, sier hun, og legger samtidig til:

- Men jeg har lært såpass da jeg var der, så jeg vet jo litt hva jeg skal gjøre. Jeg har fått øvelser, og jeg har en underarmsrulator jeg kan gå med, så jeg må prøve å trene det jeg kan selv.

Det er uvisst hvor lenge hun må vente før hun får tilbud om rehabilitering igjen - alt kommer an på virusets utvikling i Norge.

- Kan ikke hjelpe alle

Pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus, som har over én million innbyggere, mener nedprioriteringene som nå skjer i helsevesenet, er helt nødvendig.

- Det er en direkte konsekvens av korona-smitten, og noe som helsevesenet ikke har muligheten til nå. De kan ikke hjelpe alle nå, og dette må vi ha forståelse for selv om det er utfordrende for den enkelte. Helsetjenesten må hjelpe de som trenger det aller mest, sier hun.

Kristensen påpeker at folk også må være forsiktig med å overbelaste fastlegene.

- Men hvis man er veldig bekymret for egen helse, fordi man får avlyst behandling i spesialhelsetjenesten, så må man kontakte egen fastlege, sier hun.

Hun sier det er minst like viktig som til vanlig at helsepersonell gir god informasjon for å trygge brukerne og at de journalfører de vurderinger som til enhver tid gjøres.

- Gjør situasjonen deg bekymret?

- Jeg blir bekymret, men vi må stole på helsemyndighetene og deres prioriteringer, sier Kristensen, og legger til:

- Det er alltid noe på norske sykehus som kan vente, selv om det oppleves for den enkelte som vanskelig.

- Folk må ta hensyn

Men hjemme på Lena sitter Nisja og er verken bitter eller sint.

- Det er ikke noen vits å være det, det hjelper ikke. Det er andre det er mye mer synd på enn meg, så jeg har ikke noe å klage over, sier hun.

Nisja er for øvrig moren til en ansatt i Nettavisen.

HJEMME: Mari Nisja med barnebarnet Jonas på fanget, noe hun ikke kan ha nå fordi hun selv er i risikogruppen. - Sånn er det for alle, konstaterer hun, som nå må holde seg alene i egen leilighet på grunn av smittefaren. Foto: Privat

Hun forteller om stille dager med mye strikking og lesing, for siden hun er i risikogruppen kan hun ikke få besøk.

- Når familien kommer så står de utenfor døra og så prater vi med en en-to meters avstand, men slik er det jo for alle nå, det er ikke bare meg, sier Nisja.

Mat har hun også nok av, og hun følges opp av hjemmehelsetjenesten i kommunen hver tredje dag.

- Er du bekymret for å bli smittet av viruset selv?

- Noen ganger blir jeg bekymret, men så tenker jeg at jeg får holde meg mest mulig innendørs og unna folk - og så håper jeg at folk respekterer og tar konsekvensen av det som blir sagt, sier Nisja, som synes lite om de som bryter karantenereglene:

- Det synes jeg er dårlig gjort. Folk må ta hensyn og høre på det myndighetene og helsepersonell sier. Det er snakk om liv, understreker hun.

Unicare: - Sterkt beklagelig

Unicare opplyser at de har sendt pasienter hjem som et forebyggende tiltak.

- Vi syns det er sterkt beklagelig og måtte sende enkelte pasientgrupper hjem fra rehabiliteringsopphold. Vi kan ikke gå inn på enkelthendelser på grunn av personvernet, men vi kan bekrefte at enkelte pasienter har blitt sendt hjem fra behandling fordi medisinsk ansvarlig lege på stedet har vurdert det som mest forsvarlig for den enkelte, sier direktør i Unicare Norge, Trine Berntsen, til Nettavisen.

Berntsen sier bakgrunnen er at de har vært redd for at sårbare pasienter skal bli utsatt for smitte, og fordi de er i mangel på tilstrekkelig og nok smittevernutstyr.

- Vi ønsker å holde driften i gang så lenge som mulig, men fremover nå så må vi prøve å ruste opp hver enkel virksomhet for å belage oss på å ta inn pasienter fortrinnsvis rett fra sykehus – altså de dårligste først, sier hun.

- Vanskelig situasjon

Berntsen forteller at de har løpende kontakt med både helseforetakene og Oslo kommune, som er deres oppdragsgivere når det gjelder hvordan de ønsker å bruke dem fremover.

- Både råd og føringer endrer seg raskt om dagen, så det som gjelder i dag kan være historie i morgen. Men alle jobber dag og natt for å finne de beste løsningene for hver enkelt, samtidig som man skal tenke på risiko for å smitte andre - og ta vare på de dårligste, sier hun, som beskriver korona-situasjonen som vanskelig:

- Det er en vanskelig situasjon nå, men vi prøver å gjøre de riktige vurderingene og ta de beste avgjørelsene. Per nå så er alle våre enheter åpne og det gjøres kontinuerlig medisinskfaglige vurderinger for ankomst av nye pasienter, sier direktøren.

Hjelpetelefon ringes ned

Også mange pasienter med psykiske helseplager, lidelser og behov for å snakke med noen, møter nå stengte dører og et redusert tilbud over hele landet.

Mental Helses hjelpetelefon melder om en nær dobling av henvendelser.

- Vi klarer ikke svare på alle. Vanligvis får vi rundt 500-700 telefoner i løpet av et døgn, nå er det nesten dobbelt så mange som forsøker å nå oss, sier Aslaug Timland Dale i Mental Helses hjelpetelefon til Magasinet Psykisk helse.

Hun forteller at mange er bekymret, og blir enda mer ensomme enn de ellers er.

Avlyse gjør også frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for ulike pasientgrupper. Mental Helse har avlyst eller utsatt all aktivitet fram til påske, og fysioterapeuter, kiropraktorer og en rekke andre behandlere må holde stengt.

