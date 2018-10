Maria fikk trillinger: Går viralt på sosiale medier

Norske Maria bor i Danmark med ektemannen, etter at hun begynte å legge ut bilder av graviditeten eksploderte antall følgere

Maria Nordø Jørstad har den siste tiden gått viralt både på Huffington Post og Buzzfeed. Grunnen til det er hennes Instagramprofil, der hun har latt følgerne sine være med på svangerskapet sitt. Det spesielle med det hele er at Jørstad gikk gravid med trillinger.

Etter fødselen har hun også delt bilder av magen mens hun venter på at livmoren skal trekke seg sammen, noe som vanligvis tar seks til åtte uker, men siden hun var gravis med trillinger kan det ta enda lenger tid.

Gjennom det nesten ni måneder lange svangerskapet har Jørstad jevnlig delt bilder av den voksende magen og andre aspekter av det å være gravid.

Jørstad har over 220.000 følgere på Instagram, og kommentarfeltene flommer over av kommentarer og lykkeønskninger til livet videre med de tre små.

12. september kunne Jørstad ønske Agnes, Filip og Iben velkommen til verden. De tre små ble født med keisersnitt. Jørstad opplyser på sin Instagramprofil at den opprinnelige termindatoen var 16. oktober, men at selvfølgelig ikke var en mulighet å kunne gå gravid i 40 uker med trillinger.

Jørstad har ett barn fra før, og skriver på profilen sin på Instagram at det kom som en overraskelse å få vite at hun var gravid med trillinger.

16. oktober var også datoen da de kunne juble for at matsonden til den Iben, som den siste i rekken ble fjernet, og at de nå offisielt var ute av sykehuset.

