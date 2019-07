Maria Høili postet fra nazi-side på Facebook

- Jeg gikk inn på siden og leste gjennom politikken og oppfatter den ikke som skadelig.

Blogger og Europris-arving Maria Høili, med 5000 følgere på Facebook og egen tv-serie om seg selv og mannen på CV-en, postet mandag kveld en artikkel fra frihetskamp.net, nettstedet til den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelse.

Posten rakk å vekke sterke reaksjoner før den etter litt tid ble fjernet av Facebook. På Facebook-siden Lilletinget har saken fått flere hundre kommentarer. Facebook har ikke besvart Nettavisens henvendelse om saken.

Saken hun postet har tittelen «Imam: - Seksuelt samleie med sin biologiske datter er fullt tillatt». I tråden under posten møter Høili beskyldninger om rasisme, men får også støttende kommentarer.

Temperaturen i diskusjonen øker, og litt ut i tråden kommer denne kommentaren:

Posten rakk å vekke sterke reaksjoner før den ble fjernet. Det var Facebook som fjernet posten, opplyser Maria Høili til Nettavisen. Hun hevder å ha plukket opp artikkelen, med en lenke til saken på frihetskamp.no, fra den engelske nettavisen dailymail.co.uk.

- Men den er slettet nå, sikkert av samme årsak som at Facebook gjorde det, sier Maria Høili, som vi intervjuer via Messenger.





- Visste ikke hvem som sto bak

- Jeg var ikke klar over hvem som var kilden bak artikkelen og jeg tar sterk avstand fra nazister. Jeg håpet å få en saklig diskusjon på dette meget alvorlige tema om barneekteskap, men det hele ble tilkludret med at jeg hadde delt en lenke som tilhører en ideologi jeg ikke støtter, sier Høili.

Hun synes likevel at posten burde fått stå:

- Facebook fjernet posten, noe som var litt synd fordi mennesker tar nå ting ut av kontekst og klipper og limer det som selger. Jeg er helt forferdet over hva folk klarer å koke sammen. Jeg tar mitt ansvar svært alvorlig, det var aldri meningen å dele nazi- propaganda, og jeg legger meg flat og unnskylder for at jeg delte fra nettopp denne kilden. Håper likevel å få til en saklig diskusjon der vi tar opp dette tema og aksepten rundt dette i den islamske ideologien.





- Ikke noe galt i deres politikk

- Men du argumenter i tråden - kan du forklare hva du mener med «menneskerase»?

- Jeg mente at de som støtter oppunder tvangsekteskap av små barn mangler noen skruer. Det var en teit betegnelse, skulle holdt meg mer saklig. Det var ikke definert som en rase slik man kanskje oppfatter det?

- Forstår du at det kan oppfattes som rasistisk?

- Om man tar ting ut av kontekst og klipper og limer så kan jeg forstå at det oppfattes slik. Jeg lever i et multikulturelt samfunn i Venice, L.A, rasist er det siste jeg er. Jeg dømmer ikke folk etter utseende, kun etter deres handlinger.





- Men en slik er tråd er da en kontekst - du sier også i tråden at du ikke ser noe galt i dette nettstedet politisk?



- Igjen, jeg ante ikke hvem som stod bak, jeg gikk inn på siden og leste gjennom politikken og oppfatter den ikke som skadelig. Jeg lenket med siden der jeg leste politikken, du kan jo gå inn å se selv, hva som står der.

Rendyrket nazist-nettside

Frihetskamp.net er altså nettstedet til Den nordiske motstandsbevegelse, en åpent nazistisk organisasjon. Når dette skrives, har nettstedet blant annet disse sakene på sin forside:

«- Assimilering av jøder er et nytt holocaust, hevder den israelske utdanningsministeren»

«Motstandsbevegelsen med innovativ propagandaaksjon langs den danske vestkysten»

I en boks litt ned finner vi «Nasjonalsosialisme: revolusjonen begynner med DEG!»





- Høyst problematisk

Høili er blant annet kjent for tv-serien «Maria og Edvard». Hun og broren fikk som 20-åringer 130 millioner hver av formuen fra Europris-eier Terje Høili. Hun har hatt mye publisitet gjennom intervjuer og portretter i store norske medier.

- Dette er høyst problematisk. Hun er jo en person som blir intervjuet, har hatt en tv-serie og har en tilhengerskare. Sakene hun poster blir delt mye, så hun bidrar til å spre rasistisk innhold og øke fremmedfrykt, sier Sofia Rana, spaltist i medier24.com, aktiv antirasist, flyvertinne og aktiv i partiet Rødt.

Rana råder til å velge andre kilder om hensikten er å ta opp alvorlige temaer.

- Hun må jo gjerne ta opp problemene med barneekteskap. Men da er det kanskje ikke så smart å spre innhold fra en nynazistisk side, det finnes jo andre kilder som jobber med dette på en seriøs måte.