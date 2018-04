Marie (21) savnet i Sør-Afrika

Det pågår en stor leteaksjon etter den norske kvinnen i Sedgefield, Sør-Afrika.

Marie Sæther Østbø ble sist sett på en strand, hundre meter fra hotellet hun bodde på, onsdag kveld. Den 21-årige studenten var med en gruppe internasjonale studenter hun reiste med, og følget skulle returnere fra stranden til hotellet ble Marie igjen for å ta bilder.

- Jeg tror ikke hun forlot den stranden frivillig, sier Maries far, Atle Østbø til Nettavisen.

Politi, kystvakten og sivile skal nå ha satt igang en stor leteaksjon, for å finne jenta, som er fra Stavanger. Østbø skal ha vært ikledd en hvit topp og olabukser sist hun ble sett, skriver Dagbladet som omtalte saken først i norske medier.

- Hun ble sist sett rundt 19.00 den sørafrikanske kystvakten. De ble begynte letingen etter den norske jenta 19.30. Jeg ble kontaktet 23.00 og ble fortalt hva som hadde skjedd. På natta fikk jeg beskjed at søket måtte avlyses på uvær. De kunne ikke lete i fem timer på grunn av det, sier Marie Sæther Østbøs far, Atle Østbø.

- De hadde gått tur på stranda da det ble uvær. De hadde gått tilbake til hotellet da Marie skal ha stoppet for å ta bilder. Da resten gikk til middag en halvtime seinere, så de at Marie ikke var kommet. De gikk for å lete og varslet raskt politi og letemannskaper, sier far Atle Østbø.

Dagbladet har snakket med politiinspektør Malcom Pojie som forteller at de har funnet et par sko på stranda.

– Vi vil ikke spekulere på hva som kan ha skjedd. Vi fortsetter å søke i hele dag og håper sporene leder oss en vei. Skoene er selvsagt et spor, sier han til Dagbladet, og legger til at politiet ikke utelukker noe i søket.

Søket pågår for øyeblikket med hunder, lokalt personell og sivile. Politiinspektør Pojie sier til Dagbladet at de søker etter Østbø til lands og vanns. Det brukes også droner i søket etter Stavanger-jenta.

Atle Østbø blir jevnlig oppdatert av kystvakta og at de har fortalt han at det er funnet caps, mobil og sko.

Utenriksdepartementet er informert om hendelsen, og sier de er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til pårørende.

KART: Sedgefield i Sør-Afrika ligger ved den røde markøren.

Mest sett siste uken