Marius Borg Høiby og kjæresten Juliane Snekkestad i Vogue

Kjæresteparet Juliane Snekkestad og Marius Borg Høiby presenterer sitt favoritt-Oslo for leserne av Vogue.

Med tittelen «Hvordan tilbringe en romantisk avslappende dag i Oslo» får vi være med den norske supermodellen Juliane og Marius Borg Høiby (sønn av kronprinsesse Mette-Marit) på en omfattende guide til Oslo, presentert av Vogue.

Selv om paret bor i London, holder de tett kontakt med sine norske familier og venner i Norge.

Ofte er de å finne på oppdagelses-turer og shoppingrunder i Norges hovedstad Oslo, skriver Vogue.

- Mange tror at Oslo er en av de kaldeste byene i verden, men det er langt fra sannheten, sier Høiby til Vogue. - Om sommeren er byen en juvel, og du kan både dra og svømme og ha mye moro.

Paret er spesielt tiltrukket av hippe Grünerløkka, med sine mange flotte butikker og serveringssteder.

Selv om beskjedenhet er en dyd i Norge, der mange foretrekker å ikke stikke seg for mye frem, er det en endring på gang, ifølge Høiby.

Han har merket seg at mange nordmenn er bitt dristigere i klesveien. De tør uttrykke seg mer enn før.

- Nordmenn er mer eksperimentell enn før, det er mye kreativitet, og den er økende, sier Høiby, som for tiden jobber som moteredaktør for det ekslusive livsstilsmagasinet Tempus i London.

En av parets desiderte favorittbutikker i Oslo er Velouria Vintage.

- Her kan du finne alt fra tilbehør til klassiske lærjakker. Jeg vet ikke hvor mange slike jakker vi har hengende i skapet hjemme, men det er mange, sier Høiby.

Det var etter at 21-årige Høiby hadde sett Sons of Anarchy at han begynte å bruke sine tegne- og maleferdigheter på nye motorsykkeljakker. Planen er å starte selge dem om ikke alt for lenge.

- Det er drømmen vår, sier Snekkestad, som har studert motedesign.

- Vi ønsker å kreere vårt eget varemerke, sier hun.

På sin ferd gjennom Oslo trekker Marius blant annet frem Vigelandsparken, restauranten Salt, Oslo skøytehall på Voldsløkka og Illegal Burger i Møllergata.

Høiby forteller også at han har mange minner fra Vigelandsparken, der han sto på skateboard mye når han var yngre.

