Markerer den internasjonale Holocaustdagen

- I vår egen tid tror mange at dette ikke skjedde, sier forfatter og journalist Mona Levin i anledning holocaustdagen og 75-årsminnet for frigjøringen av Auschwitz.

27. januar for 75 år siden ble nazistenes dødsleir i Polen befridd av sovjetiske soldater. Statsminister Erna Solberg er til stede på minneseremonien klokka 15.30 i Polen. Samtidig markeres den internasjonale minnedagen for holocausts ofre verden over.

På Akershuskaia i Oslo markeres dagen med tekster ved jødiske ungdommer, tale av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Oslos ordfører Marianne Borgen.

- Jeg vil oppfordre folk til å komme seg ut og ta del i en minnemarkering i nærheten av der de bor. Det er viktig at vi viser vår sympati og solidaritet med ofrene for det grufulle overgrepet Holocaust var, og deres etterkommere, sier direktør Guri Hjeltnes ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) ifølge en pressemelding.

Det er HL-senteret som er ansvarlig for den offisielle nasjonale markeringen på Akershuskaia i Oslo.

Du kan følge markeringen på Akershuskaia i Oslo direkte via web-tv fra HL-senteret:

Mona Levin, som ble reddet fra jødedeportasjonene i Oslo da moren flyktet over grensen til Sverige, skal etter minnemarkeringen samtale med tre generasjoner jøder på et arrangement på Akershus festning.

- For meg er 27. januar mer enn en minnemarkering. Det er en internasjonal erkjennelse av at Holocaust ikke bare er en fortelling om grusomhet, men en grusom virkelighet som drepte millioner av uskyldige mennesker, sier hun ifølge HL-senteret.

- I vår egen tid tror mange at dette ikke skjedde, men det skjedde midt i hjertet av Europa – og det skjedde her i Norge. Nå er det vår plikt aldri å glemme dette historiske og veldokumenterte faktum, sier Levin.