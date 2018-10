Markerer ettårsdagen for terrorangrepet i Mogadishu

Somalia markerer årsdagen for et av verdens grusomste terrorangrep siden 11. september 2001. Over 500 mennesker mistet livet i eksplosjonen midt i Mogadishu.

Mens befolkningen samlet seg for ett minutts stillhet ved et nytt minnesmerke i den somaliske hovedstaden søndag, ble en mann som var anklaget for å stå bak terrorangrepet henrettet av en eksekusjonspelotong.

Henrettelsen av Hassan Aden Isaq, som skal ha kjørt et av kjøretøyene som var involvert i angrepet, er den første offisielle under president Mohamed Abdullahi Mohameds regjeringstid.

Minnene om det brutale terrorangrepet er fortsatt ferske i Somalia, som i flere tiår har vært preget av krigsherreledet kaos og angrep fra den al-Qaida-tilknyttede ekstremistgruppa al-Shaabab. Angrepet 14. oktober i fjor var så dødelig at al-Shaabab aldri påtok seg ansvaret for det.

Først anslo myndighetene at rundt 350 mennesker ble drept da bilbomben gikk av ved et hotell i Mogadishu. Senere ble tallet oppjustert til minst 512.

– For meg føles det som dette skjedde i går, sier Sadiya Mohamed, en 49 år gammel kvinne som mistet sin eldste sønn i angrepet. Han er en av over 100 som fortsatt ikke er gjort rede for.

– Jeg får knapt sove siden den mørke dagen. Han var alt for oss, sier hun.

Somaliske myndigheter har erklært at 14. oktober skal være nasjonal minnedag for alle ofre for terrorangrep i landet. President Mohamed dro til havnebyen Marka for å markere dagen sammen med en gruppe unge soldater som meldte seg frivillig inn i hæren etter terrorangrepet i 2017.

(©NTB)

Mest sett siste uken