Markering i Oslo mot muslimhat

Klokka 18 onsdag holdes det en markering mot muslimhat og terror utenfor Stortinget etter hendelsene i Al-Noor-moskeen i Bærum lørdag.

Det er samfunnsdebattant og Ap-politiker Lailal Janet Ayoub som er initiativtaker til markeringen, som har fått støtte fra 35 organisasjoner. Hun arrangerer markeringen som privatperson sammen med venninnen Anne Karima Nordengen.

Vil vise samhold og toleranse

– Vi samles for å stå sammen mot dette hatet, vise samhold, toleranse og kjærlighet. Skulder til skulder, hånd i hånd mot hat og ekstremisme, står det i beskrivelsen av arrangementet.

Blant dem som skal tale under markeringen, er blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Ap), ekstremismeforsker Lars Gule og Rune Berglund Steen, som er daglig leder for Antirasistisk Senter.

På markeringens Facebook- side har rundt 800 mennesker onsdag formiddag markert at de kommer på arrangementet, mens 4.000 personer har huket av for at de er interessert.

Åpner moskeen for mediene

Menigheten ved den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre fikk tirsdag ettermiddag overta bygningen fra politiet. Lørdag åpner de moskeen for pressen.

Det opplyser styremedlem og tidligere forstander Irfan Mushtaq til NTB. Det er ikke klart når på dagen moskeen på Skui i Bærum vil bli åpnet.

– Det gjør vi for at folk skal få muligheten til å se hva som har skjedd. Vi er en åpen moské og ønsker en åpen dialog, og det har vært veldig stor interesse, sier han.

Klokka 16.30 tirsdag ettermiddag fikk menigheten ved moskeen tillatelse av politiet til å overta bygningen etter at Philip Manshaus lørdag gikk inn i moskeen og skjøt.

Mushtaq sier det er gjort en innvendig befaring, og at moskeen vil være stengt for medlemmer inntil videre.

– Det er en del skader som må utbedres, og praktiske ting som må følges opp. Vi vil ha en verdig åpning og avventer dermed inntil videre, sier den tidligere forstanderen.

