Marte Gerhardsen gir seg som leder i Agenda

Marte Gerhardsen går av som leder i Tankesmien Agenda

Etter å ha etablert og ledet Tankesmien Agenda gjennom fire år med vekst og utvikling, skal Marte Gerhardsen til ny lederjobb i Helsedirektoratet. Nestleder Kaia Storvik tar over som fungerende leder i sentrum venstres tankesmie Agenda.



- Vi er takknemlige for den enorme innsatsen Marte Gerhardsen har lagt ned i disse fire årene. Tankesmien Agenda er nå etablert som en ledende stemme i norsk samfunnsdebatt, og leverer analyser og politikkforslag på en rekke helt sentrale områder, sier styreleder Geir Lippestad.

- Bygget opp fra ingenting

Han sier Gerhardsen har bygget opp en sterk organisasjon bestående av svært dyktige medarbeidere.

- Fra å være ingenting består Agenda-familien i dag av en anerkjent tankesmie med 13 ansatte, i tillegg til et eget magasin og forlag og en selvstendig rådgivningsvirksomhet.

Han er trygg på at Storvik i rollen som fungerende leder:



- Vi ønsker Marte Gerhardsen lykke til med nye og viktige oppgaver. Vi er svært glade for at Kaia Storvik, som har vært nestleder i Agenda helt siden starten har sagt seg villig til å ta over som fungerende leder, sier Geir Lippestad.

Nestleder Kaia Storvik tar over som fungerende leder i Agenda.



Marte Gerhardsen går fra og med 1. mai over i ny stilling som divisjonsleder i Helsedirektoratet, og fratrer derfor som Agenda-leder fra og med i dag.

Jakter på ny leder

Styret i Agenda har nå startet arbeidet med å få på plass en ny daglig leder i Tankesmien.



- Det har vært et privilegium å få være med på å bygge opp Agenda. Jeg har nådd de målene jeg satte meg for organisasjonen da vi startet for fire år siden. Nå er det på tide for meg å gå videre og overlate Agenda til nye krefter, som skal ta Agenda til nye høyder. Samtidig er det vemodig å forlate en gjeng fantastiske medarbeidere og en av Norges mest spennende jobber, sier Gerhardsen.



- Marte Gerhardsen har vært en helt unik leder og kollega, og hun kommer til å bli savnet. Samtidig er det en av Martes store kvaliteter at hun bygger organisasjoner og medarbeidere som står fjellstøtt. Nå skal vi se framover og bygge Agenda videre som en viktig samfunnsaktør, sier Kaia Storvik.



Kaia Storvik kom til Agenda fra jobben som sjefredaktør i Dagsavisen, der hun også har vært leder for politikk- og utenriksavdelingen, journalist og kommentator. Tidligere har hun jobbet i Vårt Land, Dagens Næringsliv, Dagbladet og VG. Storvik har bred erfaring fra ulike politiske ungdomsorganisasjoner, og har studert kriminologi, jus og filosofi ved Universitet i Oslo og Caen (Frankrike).

Mest sett siste uken