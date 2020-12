Marte Michelets løgner om Gunnar Sønsteby sprer seg

Gunnar «Kjakan» Sønsteby blir nå indirekte gitt skylda for at 772 norske jøder mistet livet i holocaust av landets mest populære barne- og ungdomsbokforfatter Jon Ewo.

Lenger tid tok det altså ikke før Marte Michelets beskyldninger i «Hva visste Hjemmefronten?» ble til oppleste og vedtatte sannheter om motstandsmannen Gunnar Sønsteby.

Se selv hvordan Jon Ewo beskriver jødenes tragedie i den nye boka «9. april 1940/8. mai 1945»:

«Vi vet nå at hjemmestyrkene har god tid på seg til å varsle jødene. Sønsteby kjenner til at jødene skal bli arrestert allerede tre måneder før det skjer. Men hjemmestyrkene gjør lite for å hjelpe jødiske borgere. I årene etterpå har de prøvd å dekke over sin manglende innsats. Blant annet ved å påstå at de ikke klarte å hjelpe alle. Eller at de gjorde så godt de kunne. Eller at det var jødenes egen skyld at de ble arrestert - de skulle ha flyktet i tide.»

Og videre:

«Gunnar Sønstebys forklaring i et intervju er: -Vi skulle slåss. Vi skulle ikke hjelpe folk. Så vi kom ikke særlig borti dette og fant det ikke riktig heller å gjøre det. Han fortsetter i intervjuet med å si at det på tross av alle advarslene var vanskelig å overtale jøder til å rømme.»

Utsagnene er til og med utstyrt med noter. I første del refererer forfatteren til et intervju som Jens Chr. Hauge ga Aftenposten i 1988. Ewo skriver at han gjengir innholdet «omtrentlig» - og her er vel begrepet «omtrentlig» strukket mer enn langt.

Om sitatet fra Gunnar Sønsteby står det rett og slett det er hentet fra et intervju som «Kjakan» Sønsteby i 1970 gjorde med historikeren Ragnar Ulstein.

Ikke ett ord om at Jon Ewo har hentet begge utsagn fra Marte Michelets «Hva visste Hjemmefronten» - og selvsagt uten å ta hensyn til det som nå er påvist - nemlig hvordan Michelet måtte manipulere grovt med kildene for å få en konstruert historie til å se ut som den nå gjør i Jon Ewos bok for barn og unge.

Forlaget Ena sender ut verket med en forsikring om at denne boka har «blitt en intens og nervepirrende leseropplevelse».

Selv sier Jon Ewo på en podcast hos Soundcloud.com at han syns det er viktig å få frem krigens grusomme sider for barn og unge.

«Det finnes en egen sånn type legende om Norge under krigen som er en type skjønnmaling som er ganske upassende», hevder han og føyer til: «Det har jo Marte Michelets vist med sin bok om jødene blant annet».

Nå som Michelet-bokas fremstilling av Gunnar Sønsteby er avslørt som - la oss si usann svartmaling - av en patriot som i fem lange år satte liv og helse på spill i ofte brutal kamp mot okkupanter og norske medløpere, så bringer Jon Ewo bare Michelets manipulerte «sannheter» videre - og selger løgner som god fisk.

Riktig ille er dette, fordi målgruppa er de helt unge.

Jon Ewo beskrives som landets mestselgende barne- og ungdomsbok-forfatter - med over 100 utgivelser bak seg. Det blir spennende å se om han - og forlaget - nå vil sørge for å få fjernet usannhetene om en krigshelt - eller om noe slikt ville være «upassende», for å benytte hans eget vokabular.

Hva Gunnar «Kjakan» Sønsteby angår, så har de tre historikerne bak «Rapporten» om MM-boka funnet dokumentasjon på at han personlig brakte flere jøder i sikkerhet over grensa. At han skulle ha visst om «jødeaksjonen» hele tre måneder i forveien, er en konstruksjon.

I erindringsboka «Rapport fra Nr.24» fra 1960 skrev Gunnar Sønsteby om sitt syn på det som skjedde med jødene:

«Den 24. oktober 1942 hadde Quisling publisert sin nye «lov» om konfiskering av jødenes eiendom. Natten til den 30. november ble alle menn over 15 år arrestert for å bli sendt til tilintetgjørelsesleir i Tyskland. Jeg hadde allerede sett mange beviser på hvilke skjenselsgjerninger fra Quisling og hans «regjeringsmedlemmers» side, men at de direkte skulle medvirke til noe slikt, hadde jeg ikke drømt om. Det sjokkerte da også alle nordmenn».

Eller sagt rett ut: Det var NS-ledelsen og tyskerne som deporterte de norske jødene til den sikre død. Mange norske politifolk og drosjesjåfører hjalp til. Men det var nazistene som sto for planleggingen og gjennomføringen - og det var de som hadde skylda.

Slik må jødenes katastrofe beskrives i barnebøker om nyere norsk historie - ikke fanteri og dikt som trekker et anstendig menneske - og landets høyeste dekorerte motstandsmanns - minne ned i søla.

