Märtha Louise er ingen skjør ungpike

Moderlige prestedamer i Oslo og Stavanger har vært ute og forsvart Märtha Louise mot de slemme mediene.

Av Kari Skjølaas

Selv sto hun på scenen i Stavanger med moralsk indignasjon og angrep pressen. Det slår meg at her er det mange som har lært av Trump, pressen er den store stygge ulven. Men ærlig talt, pressen har gjort jobben sin, her som ellers: Stilt kritiske spørsmål og fulgt opp med fakta. Märtha Louise er en skarp forretningskvinne, men det virker det som om både hun selv og forsvarerne glemmer.

Hun er ikke en usikker tenåringsjente som skal behandles varsomt i en oppvekstfase! Jeg håper mediene følger videre med, og at man ikke blir så forført av dette tullet at vi ender opp i endeløse intervjuer av kvinner i 40-50-årene som har pustet ut og inn i seansene med sjamanen.

De norske sunne og nøkterne tradisjonene i pressen kan vi være stolte av. Synes det er viktig at vi også mentalt fører videre nøkterne og sunne tanker og ideer, samtidig som vi er åpne mot hverandres forskjelligheter.

Kommentarer fra nett-trollene på sosiale medier er noe helt annet, de skal ikke pressen stå til rette for.