Martin (15) skal bisettes i en kiste full av Kaptein Sabeltann-klistremerker

15-åringen vant over kreften – men mistet likevel livet.

(Drammens Tidende): DRAMMEN: Lørdag morgen døde Martin Steen fra Drammen, bare 15 år gammel. Som tiåring fikk han påvist leukemi, kreft i beinmargen.

Mamma Monica Hennum Steen har vært åpen på Facebook hele veien. Også om dødsfallet:

– Det er med tungt hjerte jeg nå legger ut denne statusen. Klokka 07.30 i dag la vår umistelige helt ut på sitt siste tokt, skrev hun lørdag kveld.

– Satt spor i mennesker

All responsen de siste to døgnene gjør godt midt i sorgen, forteller Hennum Steen. Åpenheten gir henne styrke.

– Han har satt spor i så mange mennesker jeg ikke kjenner eller har møtt. Jeg vil så gjerne takke alle som har fulgt oss og nå støtter oss, sier hun til Drammens Tidende.

Den sprudlende gladgutten ble kjent for drammenserne våren 2015, da familien var på på jakt etter en balkong å se 17. mai-toget fra. Martin elsket nasjonaldagen og korpsmusikk, men hadde for dårlig immunforsvar til å bevege seg ut i folkemengden. Tilbudene sto i kø og den kreftsyke gutten med downs fikk tidenes drømmedag.

Senere ble hele landet litt kjent med Underlia-familien, da Martin og storebror Markus var med på TV2-serien «Søsken» i 2017. Mammaen sto også fram i kampen mot forslaget til ny pleiepengeordning, som senere ble skrotet.

Kroppen orket ikke mer

Det har vært intense år siden kreftdiagnosen. Kreftfri og tilbakefall, komplikasjoner og senskader. Selv om 15-åringen har vært kreftfri de siste to årene, hadde han mange plager.

Fredag for halvannen uke siden ble han plutselig dårligere. Lever og nyre sviktet. Lørdag morgen sovnet han fredfullt inn på Drammen sykehus med hele familien rundt seg.

– Jeg er glad for at kreften aldri kom tilbake. Vi mistet ham, men ikke til kreften. Han var så sterk til siste slutt, forteller Hennum Steen.

Takker Rett Fram

Moren vil gjerne benytte sjansen til gjennom avisa å takke for all støtte. Hun har selv vært aktiv i Barnekreftforeningen og sier hun ikke vet hva hun skulle gjort uten alt det fine de gjør. De flotteste øyeblikkene er det likevel et lokalt initiativ som står bak, Rett Fram Opplevelser i Drammen.

– De har arrangert julaften, bursdager og seilturer og hele tiden tatt hensyn til immunforsvaret hans og gitt oss aktiviteter alene. Det har vært helt fantastisk. Derfor ønsker vi å gi minnegavene til Rett Fram, sier Hennum Steen.

Det vil bli mulig å gi bidrag via minnesiden som opprettes hos Jølstad begravelsesbyrå.

Sender bisettelsen på nett

På minnesiden hos begravelsesbyrået vil også lenke til direktesending av bisettelsen bli delt. Koronarestriksjonene begrenser hvor mange som får tatt et direkte farvel i det store kapellet på Bragernes onsdag 13. mai klokka 14.00.

– Vi vet at kirken ville vært full og mer til. Det hadde vært godt å se at så mange ville vist ham den siste æren, så det gjør vondt. Men vi håper så mange som mulig vil følge sendingen, sier moren.

Bisettelsen blir helt i Martins ånd. Han elsket Kaptein Sabeltann, derfor skal kisten bli hans eget sjørøverskip. I helgen oppfordret Ellen Marie Rimstad fra Larvik til innsamling av klistremerker. Facebook-innlegget er delt over 5.300 ganger.

Takket være Terje Formoe personlig vil kisten bli dekorert etter alle kunstens regler med klistremerker, kostyme og gullmynter. Sønnen Marius Formoe vil levere det til familien, forteller Hennum Steen.

– Helt fantastisk. Det betyr alt, sier hun.

