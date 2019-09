Mary (29) ble kapret, skutt og drept mens hun var i telefon med tvillingsøsteren

Mary Granados (29) var i telefonen med tvillingsøsteren, da bilen hennes ble kapret.

NEW YORK (Nettavsien): Den 29 år gamle kvinnen er en av de sju personene som ble drept, da en 36-åring skjøt rundt seg i Texas lørdag.

Mary var ute og kjørte postruten sin på lørdag, da bilen hun kjørte ble kapret. 29-åringen ble skutt og drept i forbindelse med hendelsen.

Mandag forteller søsteren, Rosie Granados, til CNN om hvordan hun opplevde hendelsen. Rosie var i telefonen med tvillingsøsteren sin under kapringen.

- Jeg hørte henne skrike

- Jeg snakket med henne på telefonen, så nevnte hun noe om at hun hørte skudd. Hun visste ikke hvor skuddene kom fra, bare at det var nær henne, forteller Rosia til CNN.

- Så hørte jeg henne skrike, og jeg var ikke sikker på hva hun gikk gjennom. Jeg hørte bare at hun gråt og ropte om hjelp. Jeg visste ikke hva som skjedde med henne, jeg trodde det kanskje var en hund som angrep henne. Min første respons var at jeg kastet meg i bilen for å hjelpe henne, forteller søsteren.

- Jeg dro for å hjelpe henne, og dessverre fant jeg henne liggende på bakken, sier Rosie Granados til CNN. Foto: Faksimile: CNN

Men hun kom for sent til å redde søsteren.

- Jeg dro for å hjelpe henne, og dessverre fant jeg henne liggende på bakken.

- Hun betydde en hel verden for meg

Tvillingsøsteren sier til CNN at hun er knust etter drapene.

- Jeg prøver å holde meg sterk for familien, og jeg kan fortsatt ikke tro det er ekte. Hun betydde en hel verden for meg, vi kom jo til verden sammen. Men uheldigvis dro hun før meg, og jeg skulle ønske hun kunne ventet på meg slik at vi kunne bli gamle sammen, sier søsteren.

Fikk sparken timer før masseskytingen

Søndag ble det også kjent at gjerningsmannen bak masseskytingen, Seth Ator, fikk sparken fra sin jobb som lastebilsjåfør bare noen timer før han gikk amok.

36-åringen ble først stanset i trafikken, før han plutselig skal ha avfyrt skudd mot en politibetjent. Det er da masseskytingen skal ha begynt.

Mary Granados (29) er en av de sju personene som ble drept da 36-åringen Seth Ator skjøt rundt seg da politiet stanset ham i Texas lørdag. Foto: Facebook/Politiet

Seth Ator skal ha dumpet bilen sin, før han stjal en postbil og kjørte rundt mens han skjøt mot både politi og sivile. Søndag var sju bekreftet drept og 22 sivile skadd, i tillegg til at fire politibetjenter tidligere er meldt skadd. 36-åringen ble skutt og drept av politiet utenfor en kino i Odessa.

Ifølge politiet ble 36-åringen pågrepet i 2001 for et mindre lovbrudd som ikke forhindret ham fra å lovlig kunne kjøpe skytevåpen i Texas, melder NTB.

Like mange masseskytinger som 2018

Med lørdagens skyting er antall massedrap i USA i år oppe i 25, som er like mange som i 2018, ifølge data fra AP/USATODAY/Northeastern University. Her telles drapshendelser med fire eller flere ofre, da er ikke gjerningspersonen inkludert, skriver NTB.

Hittil i år har det vært 283 masseskytinger, der fire personer eller flere er blitt skutt, i USA. Over 9.950 mennesker er drept av skytevåpen i 2019, viser tall fra Gun Violence Archive.