Maskebløff-familien

Maskepåbud er et tiltak som i beste fall ikke virker, i verste fall bidrar til mer smitte.

"Sjelden har bevisene for en vitenskapelig hypotese vært mer overbevisende, og mer misvisende". Slik summerer historikeren Alfred W. Crosby erfaringene med San Franciscos maskepåbud i 1918. Crosby har skrevet den definitive boken om USAs erfaringer med Spanskesyken, og den er kommet i nye opplag både etter sars og ebola.

Våren 1918 påbød myndighetene i San Francisco bruk av masker både ute og inne. Antall smittede falt omtrent umiddelbart. Utpå sommeren var tallet så lavt, at forbudet ble opphevet. Smittetallene skjøt raskt i været, og et enda strengere forbud ble innført. Hvorpå smittetallene sank igjen.

Maskepåbudet hadde vært omstridt og nesten ingen andre byer fulgte opp. Så nå var det San Franciscos tur til å si: Hva var det vi sa! Inntil både nabobyene og enda større og mer tettbefolkede byer kunne melde om nøyaktig samme smitteutvikling. Helt uten maskepåbud.

Dette er et godt eksempel på at selv om to fenomener oppstår rett etter hverandre, beviser det ikke at det første forårsaket det andre. Så når enkelte i dag hevder at når land i Asia der folk bruker masker har klart å stoppe epidemien raskere enn oss så må maskene ha en positiv virkning, er det en helt uvitenskapelig påstand.

For å sjekke denne påstanden gikk jeg dessuten tilbake til The New Yorkers intervjuer med smitteverneksperter i Hong Kong og Singapore for halvannen uke siden, og leste det på nytt for å se hvilke tiltak de mener bidro til å stoppe epidemien der. Ingen av dem nevner i det hele tatt det faktum at mange av innbyggerne der bruker masker i hverdagen. Ingen.

Deres råd til oss er å satse på helt andre ting; hyppig håndvask, avstand til andre, testing, smittesporing og isolering av smittede. Igjen, ingen av dem råder oss til å begynne å bruke masker. Men hei; hvorfor høre på dem når vi har en magefølelse som sier at masker virker.

Årsaken til at masker ikke virker er egentlig ganske enkel; viruset er for lite til å la seg stoppe av noen form for tøy, det må et spesialfilter til. Huden vår er derimot konstruert slik at det ikke slipper viruset gjennom. For å bli smittet må det derfor havne på en membran, i praksis munnen, nesen eller øynene.

Det kan selvfølgelig skje om noen står nær og puster rett inn i ansiktet vårt, og da kan en maske ha en viss nytte. Det er bare det at å holde god avstand virker mye bedre, og ellers synes faren for slik direkte smitte forholdsvis liten. De fleste dråper som kommer ut av vår munn faller ned på bakken. Eller på overflater under oss. De fleste blir derfor smittet ved at de tar på disse overflatene og så tar seg til ansiktet.

Og det er her et eventuelt maskepåbud kan bli direkte farlig. Som alle med briller vet tar vi oss oftere i ansiktet enn andre. Det er slik vi er konstruert. Det samme vil mennesker som bruker masker gjøre. Dermed reduserer vi farene for å bli smittet vi dråper i lufta marginalt, samtidig som vi øker faren for å bli smittet via overflater sterkt.

En annen fare er at masker skaper en falsk følelse av sikkerhet. Som det ble påpekt allerede i 1918 hadde folk i San Francisco en tendens til å ha maskene på når de var ute i gatene, og så tok dem av når de kom hjem, der faren for smitte var adskillig høyere. Mange blir kanskje også fristet til å tro at med masker på er det mindre nødvendig med de smittverntiltak vi vet virker; vaske hender og holde avstand.

Så la folk kjøpe masker med filter, vil du kanskje innvende. Slik masker er det stor mangel på i verden i dag, og de må forbeholdes helsepersonnell. Aftenposten kunne nylig fortelle at flere forsendelser fra Kina med slike masker er sendt tilbake da de var av for dårlig kvalitet. Da er det neppe noen god ide å la folk flest konkurrere med helsepersonell om de masker som fungerer.

Nå finnes det tilfeller der også en helt enkel maske kan ha nytte. For eksempel om man står som sild i tønne på en t-bane. Som om det skjer ofte nå. Det er heller intet i veien for at man dekker ansikt og munn når man er inne en butikk. Selv har jeg en buff jeg gjerne trekker opp, ikke fordi jeg da kan stå og sikle over grønnsakene, men fordi det muligens gjør andre besøkende mindre utrygge.

Det er å bruke sunn fornuft. Et påbud er å la seg forlede av enkeltes hysteri til å innføre tiltak som i beste fall ikke virker, i verste fall bidrar til mer smitte.