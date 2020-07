«Maskedag» i England - krav om munnbind i alle butikker

Nå må briter på handletur ha med ansiktsmaske.

Nye koronaregler som gjelder fra og med fredag pålegger alle å bruke ansiktsmaske i butikker i hele England. Storbritannias statsminister Boris Johnson oppfordrer butikkeiere og kjedene til å oppmuntre kundene om å bruke ansiktsmaske, mens politiet ikke har planer om å følge opp brudd på de nye reglene, melder Daily Mail fredag.

Supermarkedkjeden Sainsbury's, matvarekjeden Asda og kafekjeden Costa Coffe sier de ikke kommer til å pålegge kundene å følge de nye reglene, melder avisa.

Her må du bruke munnbind

De nye reglene som ble oppdatert torsdag sier at du i England må bruke ansiktsmaske på offentlig transport, innendørs på flyplasser og jernbanestasjoner og tilsvarende. Videre er du nå pålagt å bruke ansiktsmaske i butikker, supermarkeder og kjøpesentre.

- Det forventes at du bruker en ansiktsmaske med en gang du går inn på et slikt sted og har den på inntil du går ut igjen, heter det i regelverket fra regjeringen.

Videre anmodes folk på det sterkeste til å bruke ansiktsmaske på offentlig sted hvor det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand og hvor du kan komme i kontakt med folk du vanligvis ikke møter.

De siste koronatallene fra Storbritannia (torsdag) viser 296.377 smittetilfeller så langt og 45.501 koronarelaterte dødsfall hittil.

WHO anbefaler anbefaler regjeringer i områder med smittespredning å oppfordre allmennheten til å bruke masker under gitte forutsetninger og situasjoner som ledd i en helhetlig tilnærming for å redusere smittespredning.

SMITTESTATUS: Det europeiske smittevernbyrået ECDC kom torsdag med denne statusrapporten for smittespredningen i Europa, der lys gul farge betyr lav smittespredning (under 20 tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager) og oransje og mørk oransje (som er tilfellet i flere regioner i både England og Sverige) betyr mer enn 20 eller mer enn 60 tilfeller per 100.000 innbyggere. Foto: (ECDC)

Ikke noe krav i Norge og Sverige

Folkehelseinstituttet har ikke villet anbefale generell bruk av ansiktsmaske i Norge. Det har heller ikke Folkhälsomyndigheten i Sverige gjort.

- Gitt dagens epidemiologiske situasjon er det slik at 200.000 mennesker må bruke munnbind i én uke for å unngå ett smittetilfelle, sa Line Vold i Folkehelseinstituttet til Nettavisen 11. juni.

Da var det ikke aktuelt å anbefale generelt bruk av munnbind her hjemme, og FHI har ikke endret sine råd på det området.

«Vi vet ikke om den friske befolkningen i Norge vil akseptere å bruke medisinske munnbind, og vi vet ikke i hvilken grad vi kan oppnå riktig bruk av munnbind», heter det i den foreløpige gjeldende anbefalingen på FHIs nettsider.

EU-kommisjonen, Det europeiske smittevernbyrået og EUs jernbanebyrå anbefaler i sine oppdaterte råd at munnbind skal benyttes dersom det ikke lar seg gjøre å holde 1,5 meters avstand til andre.