Maskerte menn ranet Joker-butikk i Oslo med kniv

To gjerningsmenn er pågrepet.

- Gaupefaret: Ca kl 1017 ble en Joker-forretning ranet av to maskerte menn som truet ansatte med kniv. De fikk med seg noen varer, og løp fra stedet. Vi søker etter gjerningsmennene, samt ivaretar fornærmede og foretar etterforskning ellers, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 11.00 har politiet sendt ut en beskrivelse av gjerningsmennene.

- Nr 1: Mann, iført balaklava, joggebukse. Nr 2: Tørkle over ansiktet. En av disse hadde en rød hettegenser, den andre hadde grå hettegenser. Begge løp i ukjent retning etter ranet. Ingen fornærmede er fysisk skadd, men det er funnet blodspor der gjerningsmennene løp vekk.

Rundt tjue minutter senere ble to personer pågrepet av politiet, mistenkt for å stå bak ranet.

- Vi har pågrepet to mistenkte for ranet, i besittelse av tyvegodset. Disse ble pågrepet like ved åstedet, etter søk med politihund og andre patruljer. Den ene hadde også et lite sår som hadde blødd, og dette stemmer godt med funn av blodspor ved åstedet, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.