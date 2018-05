Massedemonstrasjon mot Macron

Tusenvis av mennesker demonstrerte i Paris lørdag i protest mot president Emmanuel Macron og hans politiske og økonomiske reformer.

Førstkommende mandag er det ett år siden Macron vant presidentvalget, og demonstrantene ropte slagord mot presidenten i protestaksjonen, som hadde fått navnet «Fête pour Macron» (Fest for Macron).

Blant slagordene i demonstrasjonstoget, som gikk fra Operaen til Bastille-plassen, var «Ned med de rikes president», «Nei til et sosialt statskupp» og «For den sjette republikk».

Det største demonstrasjonstoget var i Paris, men også i byer som Toulouse og Bordeaux var det lignende protestaksjoner.

Demonstrasjon ble arrangert av venstrepartiet La France Insoumise (Det opprørske Frankrike), som på forhånd hadde oppfordret deltakerne til å være blide og i festhumør, blant annet for å unngå opptøyer og sammenstøt med politiet.

Frykter mer bråk

Om lag 2.000 politifolk var satt inn for å hindre nye opptøyer under lørdagens demonstrasjon og for å forsøke å forhindre en gjentakelse av bråket 1. mai, da over 1.000 anarkister infiltrerte 1. mai-markeringen i Paris og satte fyr på flere biler og butikker.

– Vi har all grunn til å tro at bråkmakerne vil forsøke å slå til igjen lørdag, sa en talsmann for myndighetene i forkant av lørdagens demonstrasjon.

Lammet av streiker

Frankrike har vært rammet av omfattende streiker og demonstrasjoner de siste månedene, rettet mot Macrons økonomiske politikk og arbeidsreformer.

En av arrangørene av lørdagens protestaksjon, LFI-politikeren François Ruffin, sa tidligere denne uken at «Vel vant Macron valget. Men demokrati betyr ikke å stenge alt i fem år».

– Folk har rett til å utfordre ham, påpeker Ruffin.

(©NTB)

Mest sett siste uken