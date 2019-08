Massedrap og Trumps hat

En leders fremste oppgave er å forene gode krefter. Det at han gjør det motsatte, det at Donald Trump hisser folk opp til rasisme og vold, er skremmende.

Bare i helgen har vi opplevd to masseskytinger i USA. Det er fortatt mange uklarheter, men etterforskerne mener at massedrapene i El Paso, Texas, der 20 mennesker ble drept på en Walmart-butikk, antakelig har rasistisk motivasjon. Massemorderen, en hvit 21 år gammel mann, skal ha publisert en rasistisk tekst like før drapene. Når det gjelder massedrapene i Dayton, Ohio er det fortsatt mye som er uklart. Noen kommentatorer har pekt på faren for en såkalt copycat, en etterlikner, som prøver å få sin del av oppmerksomheten, ved å utføre en kriminell handling som minner om en annen kriminell handling.

For fire dager siden la jeg ut en kort tekst og en henvisning til en video på min side på Facebook. Det jeg skrev var følgende: «Rasemotsetninger øker i USA etter de siste utspillene til Donald Trump. Situasjonen kan eskalere. Interessant å se hvordan hans forgjenger møtte terrorangrep mot svarte. Fra begravelsen til pastor Clementa Pinckney. Det kalles lederskap». Videoen jeg la ut «lenke» til var da president Obama holdt minnetale for Pinckney og begynte å synge den sterke hymnen «Amazing Grace».

Gjennom det så maktet han både å minnes de døde med verdighet og han klarte å samle de gode kreftene mot de onde. Og de onde kreftene, la det være helt klinkende klart, de onde kreftene er rasistene. Det er ikke slik, som Donald Trump har sagt, at det finnes «svært fine mennesker på begge sider». Altså svært gode mennesker på rasistsiden. Det er usant.

Jeg aksepterer fullt ut at det er mange meninger om innvandring både i USA og Norge. Jeg har respekt for noen av dem som argumenterer for en mer restriktiv politikk på dette området. Det jeg ikke har respekt for er om begrunnelsen for dette er at man, uttalt, eller uuttalt, mener at noen mennesker er mindre verdt enn andre.

Mannen som skjøt rundt seg på varehuset i El Paso skrev «Hvis vi kan bli kvitt nok mennesker, kan kanskje vår måte å leve på blir mer bærekraftig». Han drepte altså 20 og såret 26 til alvorlig. Trump fordømte skytingen som «en feig handling». Men tidligere har han utvilsomt nøret opp under hat mot mexicanere. Han har kalte dem voldtektsmenn og kriminelle. Statistikken viser at kriminaliteten blant mexicanere som har kommet til USA er langt lavere, enn blant vanlige amerikanere. Men fakta er underordnet rasistretorikk for presidenten.

En leders fremste oppgave er å forene gode krefter. Å dyrke samhold, fellesskap og alt som binder folk sammen. Og om dette gjelder for en hvilken som helst leder, så gjelder det definitivt for verdens mektigste leder. Det at han gjør det motsatte, det at Donald Trump hisser folk opp til rasisme og vold, er skremmende. Og det at hans egne partikolleger på republikansk side ikke har det moralske motet til å sette ham på plass er enda mer skremmende.

For blant alle som stiller legitime kritiske spørsmål til både grensekontroll og innvandring, gjemmer det seg noen som har direkte rasistiske motiver. Jeg påstår ikke at det er Trumps skyld at 46 mennesker ble skutt i Texas. Men jeg er ikke et sekund i tvil om at de tre siste årene med sterk økning av hatkriminalitet i USA, har direkte sammenheng med Trumps lederskap.

Innlegget ble først publisert i Telemarksavisa.