Masseslagsmål i Oslo - Fire personer anholdt

Politiet har kontroll på stedet etter et masseslagsmål i Oslo sentrum.

Det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Se video av hendelsen lenger ned i saken.

Hendelsen skal ha skjedd på utestedet Scotsman i Karl Johans gate. Politiet er på stedet med flere patruljer.

Ingen skal være skadd, men det har vært aggressiv stemning på stedet.

- Det har vært et masseslagsmål inne på stedet, og så har det mest sannsynlig dratt seg litt utover, siden vi fikk meldinger om slagsmål ute, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til Nettavisen.

Hun opplyser at da de kom til stedet var det aggressiv stemning både ute og inne.

- Vi vet ikke eksakt antall, men den første meldingen inn til oss er at det var 30 personer, men om det stemmer overens med antall personer som har vært involvert i slåsskampen er mer usikker, sier Sylju.

Det er en bar i tilknytning til det mer kjente utestedet i Karl Johan som er sted for bråket.

- Det har vært et privat selskap og brannalarmen ble utløst på The Club. Det er per nå uoversiktlig, men en person blir anholdt på stedet, sier operasjonsleder Brian Skotnes til Nettavisens journalist på stedet.

Politiet opplyser til Nettavisens journalist at fire personer er anholdt, og at det er én fornærmet i saken. Den fornærmede skal ha fått en flaske i hodet, og er rutinemessig kjørt til Ullevål sykehus for videre sjekk.