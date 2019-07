Masseslagsmål i Oslo - skal ha blitt sett balltre og macheter

Politiet ble onsdag kveld nedringt på nødnummeret etter at flere personer skal ha barket sammen i Oslo.

Artikkelen oppdateres!

Like før klokken 23 onsdag kveld meldte Oslo-politiet at de hadde rykket ut med flere patruljer og ambulanse til området Helgesens gate/Trondheimsveien ved Sofienberg etter meldinger om et masseslagsmål.

- Vi fikk et stort antall telefoner om at det var slåssing der, og det ble blant annet nevnt at det var sett macheter, balltrær og belter blant de som sloss, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling til Nettavisen.

Da politiet ankom, skal flere personer ha løpt fra stedet.

- Da vi kom dit, skjedde det som alltid skjer. Folk løp i alle retninger, forteller Jøkling.

Politiet satte da igang et søk etter gjerningspersoner, mens de kunne konstatere at de ikke kunne finne noen skadde personer i området.

- Vi kontrollerer nå personer i nærområdet, men vi har få beskrivelser av de involverte. Problemet er at de vi påtreffer i saker som dette ofte er lite meddelsomme, både gjerningspersoner, ofre og også vitner. De vil ikke si noe til politiet, sier operasjonslederen.

Politiet har foreløpig ikke kommet i kontakt med noen som kan knyttes til slagsmålet. De vet heller ikke hvor mange personer som skal ha deltatt, annet enn at det dreier seg om flere stykker.