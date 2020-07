Masseslagsmål mellom 40-50 ungdommer på Lillestrøm

Flere av ungdommene får behandling av ambulanse på stedet.

- Lillestrøm - 40-50 ungdommer har vært involvert i et masseslagsmål i Prost Holms vei. En hjemmefest som har gått over styr. Vi har flere patruljer på stedet, foreløpig uvisst om noen er skadd, skriver Øst politidistrikt, like før midnatt på lørdag.

- Vi er usikre på hva som utløste det hele, men vi vet at det har vært 40-50 ungdommer involvert og at flere gikk løs på minst en bil. Det kan også være flere biler, men det vet vi ikke for øyeblikket. Noen av ungdommene blir undersøkt av ambulanse, og vi vet at minst én person ble slått til, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth til Nettavisen.

Han opplyser videre at de har kontroll på situasjonen, men at flere av ungdommene har stukket av.

- Mange løp av gårde, men vi har flere patruljer i området som leter. Nå er festen avsluttet og vi blir der en stund for videre undersøkelser, legger han til.